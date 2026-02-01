Feste notturne nei parchi: cresce la rabbia 

Schiamazzi fino a tarda notte, musica ad alto volume, alcol, rifiuti abbandonati e atti vandalici: è questo lo scenario denunciato in varie zone di Quartucciu, dove i parchi cittadini e le piazze del centro sono diventati punto di ritrovo di gruppi di ragazzi turbolenti. Tra le zone maggiormente colpite figurano il parco di via Thiesi, quello di via Vittorio Emanuele e via della Pace, nei quali è sempre più frequente l’abbandono di spazzatura, bottiglie di alcolici e degrado. Una situazione che, spiegano i cittadini, non si limita al weekend ma si ripete anche durante la settimana, rendendo difficile il riposo notturno.

La denuncia

«Doveva essere un parco per famiglie e bambini ma quello di via Thiesi - racconta Alberto, residente - si è trasformato ormai in tutt’altro. Tra musica assordante, alcolici e urla fino all’alba la vita di noi residenti è diventata impossibile. Al mattino troviamo bottiglie rotte, sporcizia e degrado. Ho visto famiglie arrivare all’ingresso e andare via subito: come dargli torto?». Il nodo centrale, secondo lui, è l’assenza di controlli: «Un parco buio, aperto fino a tarda sera, senza vigilanza e senza telecamere è diventato terra di nessuno. Non è più solo una questione di decoro ma di sicurezza. La polizia locale la sera è di fatto irrintracciabile e noi ci sentiamo abbandonati».

Gruppi itineranti

Una situazione simile viene segnalata anche in altre zone del paese. «È un gruppo di ragazzi che si sposta – spiega Maria Luisa Fiore – prima al parco Sergio Atzeni, poi in altre aree. Bagordi notturni, petardi, fuochi d’artificio. Nel parco di via Vittorio Emanuele il rumore va avanti fino alle tre del mattino, anche durante la settimana».

C’è chi parla apertamente di mancanza di tutela. «Sfidano perfino le auto di passaggio – racconta Daniela – e nonostante le segnalazioni non ho mai visto una pattuglia fare controlli. Le forze dell’ordine intervengono solo quando succede qualcosa di grave». Sul tema pesa anche la carenza di organico della polizia municipale. Una difficoltà strutturale che non placa la rabbia dei cittadini, che chiedono maggiore presenza sul territorio e controlli mirati nelle ore notturne.

Il primo cittadino

Il sindaco Pietro Pisu sottolinea come il danneggiamento dei parchi rappresenti un danno al bene pubblico: «Parliamo di comportamenti maleducati e irrispettosi del bene pubblico, che è di tutti. L’amministrazione e le forze in campo devono fare la loro parte nel presidiare e controllare il territorio, utilizzando gli strumenti necessari. Ma non è solo un tema di ordine pubblico: è una questione culturale. Non dobbiamo sottovalutare il fenomeno e dobbiamo cercare di capire le ragioni del disagio di questi ragazzi, ricordando che ciò che viene danneggiato è stato pagato con i soldi delle famiglie e appartiene all’intera comunità», conclude.



