Feste nei locali comunali: adesso si versa una cauzione 

Il Comune di Pauli Arbarei cerca di proteggere il proprio patrimonio durante le festività e le sagre locali. Attraverso una delibera approvata all’unanimità, è stato istituito un deposito cauzionale per gli organizzatori di eventi che usufruiscono di edifici comunali, attrezzature e spazi pubblici. Si tratta del centro sociale e dell’ex scuola materna parrocchiale. «In passato, dopo le manifestazioni, si è verificato che gli organizzatori non pulissero adeguatamente e non gestissero correttamente i rifiuti, causando danni alle strutture comunali e alla pulizia urbana», si legge nel documento.

La nuova misura mira a prevenire questi problemi, promuovendo un comportamento più responsabile da parte degli organizzatori di eventi. Il deposito cauzionale è stato fissato a 300 euro al giorno e funge da garanzia contro danni agli edifici, alle attrezzature e per garantire la corretta pulizia e lo smaltimento dei rifiuti. L’importo sarà restituito agli organizzatori se non si verificheranno danni o problemi.

«L’assunzione di una cooperativa per la pulizia post-evento è onerosa in termini di denaro e tempo, e i locali devono essere rapidamente disponibili per altre iniziative – dice il sindaco di Pauli Arbarei Antonio Sanna –. La cauzione rappresenta un modo efficiente per garantire la restituzione dei locali comunali in perfetto stato».

