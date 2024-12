Feste, inviti e incarichi: è polemica 

Polemiche sulla manifestazione “Natale in festa”: il cartellone di iniziative volute dal Comune di Serramanna per le festività di fine anno. L’esecutivo ha stanziato 35mila euro per l’intero programma (il primo appuntamento dell’8 dicembre è saltato per il maltempo e riprogrammato per il 15 dicembre) ma la minoranza consiliare batte i pugni: «Noi non ne sappiamo nulla, spesso non riceviamo nemmeno l’invito a partecipare». E ancora: «Avete fatto un bando per manifestazione d’interesse per individuare l’associazione incaricata della gestione ma avevate già affidato l’incarico».

La cronaca

Le rimostranze della minoranza sull’organizzazione degli appuntamenti natalizi sono emerse nell’ultima seduta del Consiglio comunale. «Abbiamo destinato 35mila euro agli eventi natalizi», ha detto il sindaco Gabriele Littera chiedendo, e ottenendo, il voto alla variazione del bilancio di previsione che prevedeva lo stanziamento per “Natale in festa”. «Apprendiamo che destinate 35mila euro alle manifestazioni natalizie, ma noi siamo solo spettatori e talvolta non riceviamo neppure gli inviti a partecipare alle iniziative. Voteremo sì alla variazione ma auspichiamo di potere entrare nel processo decisionale e dare il nostro contributo», ha obiettato dai banchi della minoranza il capogruppo di Più Serramanna Gigi Piano.

Questione di giorni

Carlo Pahler, del gruppo Serramanna Futura, ha presentato un’interrogazione urgente sulla “Manifestazione di interesse Natale in festa 2024”, indirizzata alla funzionaria competente e alla segretaria comunale. «La manifestazione di interesse per la realizzazione dell'evento “Natale in festa 2024” è stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Serramanna il 25 novembre 2024. Due giorni prima, il 22 novembre 2024, sui canali social della Pro Loco Serramanna è apparso un post in cui sembra emergere l’indicazione di un soggetto come possibile aggiudicatario della manifestazione di interesse in oggetto – sottolinea Pahler –. Tale pubblicazione suscita perplessità in relazione al principio di trasparenza, parità di trattamento e imparzialità che deve caratterizzare ogni procedura di selezione pubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA