Feste in sicurezza, tanti controlli sui botti illegali 

“Non toccare gli articoli pirotecnici inesplosi, non tentare di riaccenderli e, qualora rinvenuti, contattare prontamente il 112”. È uno dei dieci consigli dei carabinieri di Nuoro, guidati dal colonnello Gennaro Cassese, sull’uso corretto dei botti in vista della festa di san Silvestro. Il potenziamento dei controlli con l’impiego di circa 50 pattuglie va di pari passo con un vademecum che promuove la sicurezza di grandi e piccoli. Vietati i botti illegali, come pure l’acquisto di quelli legali per gli under 14, il comandante richiama le regole da adottare come non utilizzare articoli pirotecnici in luoghi chiusi, terrazzi, balconi, nelle vicinanze di animali, neppure in luoghi dove si svolgono manifestazioni con tante persone. E poi conservarli distanti da fonti di calore, sostanze infiammabili e lontano dalla portata dei bambini. Bisogna evitare il trasporto sulla persona, in tasca per esempio. Naturalmente acquisto solo da rivenditori autorizzati. Gli artificieri hanno spiegato in varie scuole i rischi. Il reparto è molto prezioso: nel 2024 ha fatto 31 interventi, 4 bonifiche e altrettanti post esplosione, rinvenuto 4 chili di esplosivo pirotecnico, 4 bombe a mano, 2 da fucile per un totale di 8 chili di esplosivo. (m. o.)

