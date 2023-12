Feste in sicurezza, potenziati i controlli nelle vie del centro 

Maggiore vigilanza e servizi di prevenzione durante il periodo delle festività. Il Comune ha messo a punto il progetto “Oristano in sicurezza per le festività natalizie 2023” per garantire lo svolgimento in maniera regolare dei vari eventi in programma fino all’Epifania. L’iniziativa che vedrà in campo il corpo della polizia locale con un impegno straordinario costerà alle casse dell’amministrazione circa 4mila euro, finanziati con gli incassi delle multe per le infrazioni al Codice della strada. «la Giunta comunale intende mantenere alti i livelli di sicurezza dei cittadini oristanesi e di quanti decideranno di visitare la città nel periodo delle feste – recita la delibera approvata nei giorni scorsi dall’esecutivo Sanna – per questo è necessario richiedere al corpo di polizia locale un gravoso impegno professionale per il mantenimento degli standard di sicurezza potenziando i servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, la prevenzione della guida in stato di ebbrezza o ubriachezza molesta».

E intanto tanti cittadini attendono che il sindaco Massimiliano Sanna firmi l’ordinanza di divieto per botti e petardi, un fenomeno pericoloso che crea problemi sia alle persone anziane, ai bambini e agli animali.

