Feste  in piazza per tutti sino all’Epifania  

Villasalto si accende di festa e lo fa con un calendario ricco, lungo più di un mese, che accompagna il paese dentro l’atmosfera del Natale e oltre, fino a gennaio. Un programma pensato per coinvolgere tutti, grandi e piccoli, grazie al lavoro condiviso di Comune, Pro Loco e associazioni locali. Si è partiti con la Festa degli alberi, mentre ieri il paese si è ritrovato per accendere insieme le luci di Natale.

Il 21 dicembre arriva una serata che profuma di tradizione, con “Abetendi sa nott’e Xena”, a cura del Gruppo folk San Cristoforo, mentre il 26 sarà dedicato al teatro e alle risate, grazie alla compagnia Pagu Beni Nostu, che porterà in scena una commedia per chiudere il Natale con leggerezza. Il calendario prosegue il 27 dicembre con una serata organizzata dal Comitato civile Santa Barbara, segno di una comunità viva e attiva, e il 30 dicembre con il concerto di Natale del coro polifonico San Michele di Villasalto.

Il nuovo anno si apre nel segno dei più piccoli: il 6 gennaio, per l’Epifania, sono previste animazioni per bambini e la premiazione dei presepi di quartiere e delle luminarie esterne. A gennaio non mancano poi i momenti legati alla tradizione più antica: il Falò di Sant’Antonio il 17 gennaio e quello di San Sebastiano il 25 gennaio, entrambi organizzati dalla Pro Loco. (s. m.)

