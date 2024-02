Feste in centro tra musica e zippole Chiusa via Mazzini 

Musica, zippole e balli: il Carnevale oristanese entra nel vivo. Si parte oggi con il Gran gala della Sartiglia, alle 19.30 al teatro Garau. Sarà l’occasione per presentare i cavalieri e per dare qualche anticipazione sulle evoluzioni che le pariglie porteranno in via Mazzini: saranno infatti proiettati i filmati delle prove sulla pista di Cort’e Baccas. Domani la zippolata organizzata dalla Pro Loco che quest’anno lascia piazza Roma e si trasferisce in piazza Eleonora. Appuntamento alle 16 e allo stesso orario i bambini delle ludoteche si ritroveranno nel parco di viale Repubblica per dare il via alla sfilata in maschera che culminerà con la battaglia dei coriandoli sotto la statua della giudicessa. Venerdì, alle 17.30, in piazza Cova apre il Villaggio Sartiglia conl’animazione di Marco Pinna, mentre alle 18 in piazza Eleonora spazio al Gran Ballo inmaschera con il dj Sandro Azzena.

Assieme agli eventi arrivano anche i divieti. Da questa mattina via Mazzini è chiusa al traffico per consentire l’allestimento del percorso delle pariglie, dopo anni senza tribune. Scattano anche le ordinanze sindacali: balconi e terrazzi non potranno ospitare più di una persona ogni 80 centimetri quadrati; confermati il divieto di vendita di alcolici e la vigilanza nella zona del Tribunale.

