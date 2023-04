Feste in arrivo, più controlli sulle strade 

Con l’arrivo della Pasqua scatta anche la mobilitazione di carabinieri e polizia per garantire la sicurezza nelle strade e in città. Previsti servizi preventivi che saranno rafforzati non solo su Quartu ma anche nell’hinterland: ci saranno più pattuglie sulle strade di maggior traffico ma anche appostamenti nei centri abitati, anche in considerazione del fatto che tante abitazioni si vuoteranno soprattutto a Pasquetta e se le condizioni meteorologiche favoriranno le gite fuori porta.

Nella caserma di via Milano a Quartu ci si prepara con la mobilitazione dei militari della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile. I controlli saranno particolarmente stringenti al Poetto e su litorale di Flumini sino a Torre delle Stelle. Attenzione soprattutto alla guida in stato di ebbrezza. I consigli sono sempre gli stessi: evitare di bere, l’uso dei telefonini al volante e i sorpassi dove sono vietati dalla segnaletica stradale.

Un servizio di prevenzione con la presenza ovviamente anche della Polstrada, degli agenti del Commissariato e della Polizia locale di Quartu. Viene consigliato anche il rientro scaglionato il giorno di Pasquetta. Le strade più a rischio “intasamento”, sono sempre le stesse: il lungomare Poetto, via Leonardo da Vinci, via dell’Autonomia sarda, la 554 con i soliti tappi a Terra Mala e all’innesto con la vecchia Orientale sarda. Si annuncia il tutto esaurito sul litorale, a Villasimius e Costa Rei, ma anche nelle zone collinari che si affacciano sul mare con la riapertura di tantissime villette.

