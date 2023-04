Feste frenate dai rincari L’agnello è troppo salato 

Che non sia come una volta è abbastanza evidente, la conferma arriva da chi vive il mercato quotidianamente: «Prima non avevamo neanche il tempo per andare in bagno, oggi vedere il mercato così vuoto mi fa male al cuore», osserva rassegnato Fabrizio Masella, dietro il bancone del box 27 e dall’alto dei suoi 43 anni di commercio sul posto: «Capretto? Non ce n’è, hanno sbagliato i tempi dell’accoppiamento e sono ancora troppo piccoli», spiega ai non esperti. In compenso propone i pochi agnelli superstiti, arrivati da San Basilio: «Il prezzo è aumentato di quattro euro al chilo da un giorno all’altro». Ma nonostante tutto è quasi finito anche al box 8, di Roberto e Francesco Lai: «In assoluto la carne più richiesta. Il guadagno è sceso ma tutto sommato sta andando bene». Tony Scaramuccia, box 2, punta sui clienti fidelizzati a suon di qualità: «Come ogni anno lavoro bene, nonostante i rincari. Non mi posso lamentare».

Al piano di sotto si tratta e prega («Un miracolo, ci vorrebbe!»), in quello di sopra - nonostante rincari e affluenza ridotta - resiste l’agnello. Che si conferma il protagonista indiscusso delle imminenti festività. Praticamente introvabile, ma meno del capretto, perché - così dicono gli esperti del mercato di San Benedetto a Cagliari - ci sono stati ritardi negli accoppiamenti.

Trattative e agnello

Mezz’ora dopo le nove, superata la trattativa con il venditore di parcheggi non suoi, si riparte all’interno: «Lo sconto me lo fa?», domanda la donna sulla sessantina mentre passa in rassegna la parure di animali che penzolano dall’alto. Dopo pochi minuti di gioco al ribasso va via con il sorriso, mezzo agnellino in busta e la testina intera. Gentile omaggio del venditore generoso. «Treccia sardissima e strabiliante», assicura Massimo Piano, dietro il bancone del box numero 1. Ma nonostante i cartelli e i marchi Igp sbandierati qua e là, il fatturato a mezza mattina non è dei migliori. «Non sembra nemmeno di essere a ridosso della Pasqua. C’è poca gente, per via dei rincari e delle difficoltà che tanti stanno affrontando gli acquisti vanno decisamente a rilento». Non come la valutazione dell’agnello: «Il prezzo è salito tantissimo, ha raggiunto il maialetto. Ovviamente parliamo di quello nostrano, perché nel caso di quello bulgaro sardizzato è ovvio che si trova a molto meno». Non certo a San Benedetto, dove provenienza e patriottismo sembrano essere tutt’uno. «L’agnello sardo è il migliore in assoluto», sentenzia Mariano Cannas, titolare del box numero sei. «Lo sto dando a sedici euro, ma il problema è che ormai se ne trovano pochi. Chi ha aspettato all’ultimo momento rischierà di rimanere senza», avverte mostrando tre pagine di quaderno con le ordinazioni - già evase - della settimana. Del capretto resiste solo il cartello: 20 euro. Ma non c’è più la merce.

Capretto e nostalgia

Gamberi e polpi

Non si esulta al settore carne e neppure al piano inferiore, che ospita i prodotti ittici, dove non si corre il rischio di doversi far spazio tra la folla (che non c’è). Le ostriche di Tortolì, per quanto aperte e invitanti, restano dove sono. Insieme a quasi tutto il resto. «Il guadagno? Si è ridotto almeno della metà rispetto al passato. Ormai la gente mangia in agriturismo o ristorante, non si usa più il pranzo in famiglia a Pasqua», riflette Daniele Strazzera del box 50, che esibisce con orgoglio: «Magnifici gamberi di Villasimius a 45, i più piccoli a 25 e aragoste di Alghero a 90 euro. Bellissime, tutte femminucce con le uova». Quinto, dipendente di Davide Secci del box 34, è in linea con i colleghi: «Non si capisce niente, è altalenante, ma rispetto al solito c’è molta più calma». E i pochi acquirenti puntano anche al risparmio, così chi non rinuncia ai gamberoni opta per la seconda classe, mentre aragosta e astici faticano a lasciare i banconi rispetto a polpi, calamari e seppie.

Preghiere e silenzio

«Sa cosa ci vorrebbe? Un miracolo, perché credo sia la Pasqua peggiore di sempre, come Natale e Capodanno», commenta Silvano Portoghese, titolare del box 53, dove ha appeso anche l’immagine della Madonna. Ma la fede aiuta poco. «Per risparmiare la gente prende pesce estero e di allevamento: è la triste realtà». Qualche bancone più in là l’istantanea è identica: «La situazione non è delle migliori ma si va avanti e combattiamo», dice con convinzione Simone Leccis, box 73. «Ho tutta roba sarda, ma quei pochi clienti che oltre a guardare comprano, chiedono soprattutto orate e spigole». Oltre allo sconto: «Ormai è un vizio di tutti, ma con i prezzi che abbiamo il nostro guadagno è quasi pari a zero». Così stringono i denti, in attesa di giorni migliori.

