Feste, eventi e sport nel parco rinato 

Non solo un polmone verde ma anche punto di riferimento per sportivi, famiglie e associazioni. Dagli eventi di grande richiamo organizzati dal Comune, alle feste di compleanno, agli allenamenti all’aria aperta. Il parco Sergio Atzeni di Quartucciu è diventato ormai un polo di attrazione per persone di tutte le età.

Un risultato ottenuto grazie al progetto di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione comunale che l’ha trasformato in un vero gioiello, aree aperte alla cittadinanza e completamente gratuite, utilizzate anche nei momenti di socialità per i più piccoli.

Luogo per tutti

«Il parco Sergio Atzeni - spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda - fa parte di un progetto di rinnovamento delle aree verdi e dei parchi che prima non esistevano. Oggi contiamo tantissime zone verdi: il parco di via Tortolì, quello di via Vittorio Emanuele, via Thiesi, via Guspini, o le aree cani. Si tratta di un progetto completo».

E i cittadini, viste le presenze, sembrano apprezzare. «Il parco urbano viene scelto anche per feste di compleanno – prosegue l’assessore – anche perché abbiamo voluto che il regolamento fosse libero, chiunque può portare tavolini, bibite e pasticcini. Non è raro vedere i rami degli alberi decorati con le bandierine. È solo richiesto di ripulire e lasciare l’area com’è stata trovata».

Le voci

Tra i frequentatori abituali c’è Marco Obbo, chinesiologo clinico e istruttore, che sceglie il parco per allenarsi e lavorare all’aperto. «La struttura, con area per allenamenti a corpo libero, è buona ed efficiente, c’è spazio per tutti. Allenarsi all’aria aperta stimola di più e l’ambiente diventa anche un luogo di ritrovo. Infatti capita spesso di conoscere nuove persone e avere momenti di socialità. Non è scontato trovare una struttura di questo livello così vicina a una palestra, con attrezzi, una passerella e le panchine nuove. Lo scelgo spesso sia per i miei allenamenti personali che per le mie lezioni, grazie agli attrezzi del parco».

Palestra a cielo aperto

Dal mondo del fitness arriva un altro segnale della vitalità del parco. Mosè Ledda, titolare della palestra SportArea, ha attivato un corso di “outdoor training” che si svolge all’alba: «Lavoriamo all’aperto quando sorge il sole – spiega –. I benefici sono tanti: aria pulita, riduzione dello stress e maggiore divertimento. Gli attrezzi presenti nel parco permettono a tutti di fare esercizi come trazioni e addominali. È uno spazio grande, in posizione centrale e adatto anche alle famiglie. Un fiore all’occhiello di Quartucciu».

