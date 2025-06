Feste e sagre, turisti da prendere per la gola 

Il Sarcidano e la Barbagia di Seulo si preparano per quella che si annuncia una lunga estate calda. Tante le manifestazioni che si alterneranno nei vari centri proponendo buon cibo, artigianato ma anche archeologia e natura per attirare visitatori nell’interno.

Chi vuole un’alternativa al mare costiero può dunque riversarsi nelle aree interne per scoprire i laghi, i nuraghi, i boschi, i fiumi, il trekking e le piste ciclabili che questo cuore sardo sta cercando di rilanciare attraverso manifestazioni ed eventi.

Giugno e luglio

Il programma è ricco ed ha proposto diversi appuntamenti già a giugno che proseguiranno ad Isili il prossimo 13-15 giugno sant’Antonio da Padova, ricorrenza festeggiata anche ad Esterzili. Sempre ad Isili il 21 giugno il Coro Tasis farà il suo omaggio al poeta Pietro Mura mentre Il 28 2 il 29 giugno ad Esterzili ci sarà l’appuntamento con “Parole musica e colori”, a Sadali invece il 26 luglio serata di beneficienza con un concerto "per le vie di Tokio" il cui introito andrà all'Ail .

Tra fede e cultura il 5, 6 e 7 luglio a Nuragus ci sarà la festa di sant’Elia e il 21 luglio quella di Santa Maria Maddalena. A fine luglio ad Isili ritorna anche il folklore con bestiris e prendas, abiti e gioielli in passerella.

Agosto

Ad agosto saranno le feste paesani spesso associate a delle sagre come i festeggiamenti di Santa Vittoria ad Esterzili il 2 e 3 agosto. A ridosso di ferragosto ci sarà santa Maria a Gergei con la sagra de Su Succu e quella de Is Coccoeddas a Esterzili , quella dei culurgiones a Sadali e la festa della Madonna della Strada a Nurallao .

Feste dell’emigrato a Serri e a Nuragus . Mentre a Villanova Tulo il 19 e il 20 si festeggia san Sebastiano.

A fine agosto a Isili ritornano i festeggiamenti in onore di san Giuseppe Calasanzio mentre tra agosto e settembre Serri festeggia san Basilio mentre ci si prepara anche per la festa del 10 e 11 settembre di santa Vittoria nel sito archeologico.

Settembre

Il 20 settembre a Villanova Tulo ritorna Archeo Music Wine nel nuraghe Adoni e sempre a settembre protagonista il vino anche a Nuragus con la rassegna “il Nuragus di Nuragus”.

Ancora non fissata la data per gli appuntamenti di Escolca : previsti una rassegna folkloristica, la festa della Madonna delle Grazie e a fine settembre san Liberato. A Isili nello stesso periodo ritorna Artis e Ortus. E se il cibo in queste zone interne è diventata una delle attrattive maggiori, negli anni sono arrivate iniziative che sfruttano laghi, fiumi, percorsi naturalistici con i giri in battello, in canoa, pedalò o motoscafo o appuntamenti culturali in angoli suggestivi, siti archeologici e ancora passeggiate e trekking notturno come a Nurallao nel Parco di Funtana Is Arinus. E per l’autunno San Valentino a Sadali a Saboris Antigus in tanti paesi.

