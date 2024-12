Feste e nomine, s’infiamma la politica 

Eventi di Capodanno, Fondazione per la gestione dei beni culturali comunali, presidenza del Consiglio: temi caldi all’attenzione dei gruppi consiliari e che a Bosa rendono particolarmente “frizzante” il clima politico prenatalizio.

Feste e polemica

Sugli spettacoli di fine anno, l’interpellanza del consigliere di opposizione Alessandro Campus, contesta la collaborazione con una associazione di promozione sociale senza che vi fosse alcun programma approvato né un bando o una manifestazione di interesse. «Ad oggi – evidenzia Campus- non si conosce il contenuto degli eventi per Capodanno, non c’è stata alcuna strategia comunicativa per richiamare visitatori nella nostra cittadina». Il sindaco Alfonso Marras getta però acqua sul fuoco e assicura: «Oggi deliberiamo per il Capodanno». Sul nome per il concerto della notte di San Silvestro, le indiscrezioni parlano della cantante Irene Grandi.

La Fondazione

Anche l’approvazione dello statuto della “Fondazione Bosa” che approda in Consiglio oggi alle 10.30 è stata preceduta da altre polemiche. I consiglieri di minoranza Giuseppe Ibba e Alessandro Campus non hanno partecipato alla riunione della commissione Regolamenti e statuto in cui si sarebbe dovuto approvare il documento prima della discussione in Aula. «Non abbiamo avuto il tempo necessario per studiare gli atti – fanno notare Ibba e Campus- ancora una volta la commissione è stata convocata in un orario non consono per la partecipazione di chi lavora». Per la presidenza della Fondazione che, come annunciato prima delle elezioni dal sindaco Marras è costituita con la finalità di migliorare la gestione dei beni culturali di proprietà del Comune, si fa largo il nome di Piero Casula. L’ex sindaco tornerebbe in scena con un incarico prestigioso (e ben retribuito) l’organismo infatti «si occuperà della promozione culturale, turistica, artistica ed economica e della salvaguardia delle tradizioni». Gli organi della Fondazione oltre al presidente saranno il Consiglio di gestione, il direttore (anche in questo caso una lauta retribuzione), revisore unico e l’assemblea.

Le nomine

Oggi il Consiglio dovrebbe eleggere il presidente e il vice; per consentire questi passaggi l'assemblea recentemente ha votato all'unanimità una modifica allo statuto. Sul nome appare certa la scelta del consigliere comunale Vincenzo Pinna, che ha ottenuto un grosso consenso personale alle elezioni.

