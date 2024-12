Feste di Natale sotto il segno della musica 

Da Fred De Palma alla star dei bimbi Lucilla, ma passando anche dai Dik Dik al Gospel, dal rapper Boro al jazz coniugato al femminile. Non ci sarà il concerto di Capodanno, ma nelle altre date è la musica (con generi diversi) uno di tratti distintivi del cartellone degli eventi di fine anno a Carbonia durante il quale la città celebra il 18 dicembre anche il suo compleanno numero 86.

Il bando

Il Comune l’ha potuto allestire «aggiudicandoci bandi – ha spiegato il sindaco Pietro Morittu - ponendo risorse nostre e soprattutto dando concretezza alla sinergia con consorzi e associazioni che hanno fatto gioco di squadra e sono stati capaci di arricchire il palinsesto sino ai primi di gennaio». I nomi che compaiono nel programma hanno già suscitato l’interesse delle strutture ricettive che iniziano a raccogliere prenotazioni. Tranne momenti di sosta (come il 24 dicembre) sino al 7 gennaio non c’è giorno privo di eventi. Il musical “Grease” apre le danze il 16 e il 17 a teatro con Matteo Bernardini. Si conferma il 18 (compleanno dedicato anche ai migliori studenti e atleti) con Mamuthones, Issohadores e l’Orchestra popolare sarda per poi finire col concerto dei Dik Dik. Dal 19 al 23 al Centrale torna Ai confini fra Sardegna e jazz, «imperniato sul ruolo delle donne», sottolinea l’assessore alla Cultura Giorgia Meli.

Rap e gospel

Musica poi sempre padrona di casa: il 21 col concerto del rapper Boro (da X Factor), il 25 a San Ponziano col Gospel di Marquis Dalford e i Capital Explosion Group, poi la Polifonica Santa Cecilia il 28 e il piatto forte del 29: la paladina dei bambini Lucilla, i dj di Radio 101 quindi il cantante Fred De Palma. E nel solco musicale il 5 gennaio pure “Cantiria, rock sardo”, al Centrale.Ma il palinsesto ha molto altro: le previsioni di maltempo hanno fatto slittare gli eventi di domani, ma di sicuro non la data del 13: al Palasport sessione internazionale di boxe. Natale è anche attività commerciale ed esaltazione dei sapori locali. Il battesimo oggi alle 16 col mercatino di Natale in via Manno: «Tutte le sere terranno compagnia sino al 24 dicembre – anticipa l’assessore al Commercio Michele Stivaletta - ma non è esclusa una proroga». Dal 20 l’apertura in piazza Roma del villaggio di Babbo Natale sarà il preludio, con trenini e altre forme di animazione, della diffusione della magia natalizia anche nelle frazioni. Una conferma arriva dal 21 con l’iniziativa “Sapori e suoni di Carbonia” in piazza Roma e via Manno. La religiosità potrà essere vissuta intensamente il 23 con il presepe vivente sul sagrato di San Ponziano. Mentre il 28 e il 29 la torre Civica verrà usata come video mapping per proiezioni a realtà aumentata, il 19 (il giorno dopo il suo compleanno) Carbonia si interroga su se stessa con la tavola rotonda al Centrale “1938-48: dopo la città la cittadinanza, dopo la fondazione la formazione dei cittadini”.

