VaiOnline
Gallura.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Feste di Natale senza il figlio 

La mamma si rivolge al giudice, udienza fissata per marzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le feste di fine anno senza il figlio a casa, da settimane una mamma non ha più contatti con il suo bambino e non lo vede. Una situazione dolorosa che non ha alcuna via d’uscita, aggravata da una serie di intoppi burocratici e ostacoli formali che stanno creando un muro tra madre e figlio. I fatti stanno avvenendo in un centro della Gallura e sono oggetto di una causa civile davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. Si parla di una separazione e dell’intervento del magistrato sulle modalità di incontro di mamma e figlio. Il bambino è con il padre e nonostante le richieste ripetute il minore non è rientrato a casa della donna. Prima delle feste di fine anno, il legale della madre del bambino si è rivolta al Tribunale per avere un provvedimento urgente. L’udienza è stata fissata nel mese di marzo. Impossibile prima avere una decisione del magistrato. Altra complicazione è quella della disponibilità degli operatori (assistenti sociali e educatori) per gli incontri protetti. Il Tribunale dispone gli incontri tra genitori e figli in presenza di una figura che garantisca la tutela del bambino. Il problema è che gli operatori professionali in ambito sociale, soprattutto dipendenti delle amministrazioni comunali, sono pochi. Programmare un incontro protetto spesso è estremamente complicato, anche per l’indisponibilità di strutture idonee.

Feste amare

La donna che attende da settimane di avere una ordinanza che le consenta di vedere il figlio è assistita dall’avvocata Monica Cazzari. La legale (specializzata nelle materie di minori e famiglia) non ha voluto rilasciare dichiarazioni a tutela della sua assistita e del minore. Ha confermato il deposito delle istanze nella Sezione civile del Tribunale di Tempio. Di sicuro, non è stato possibile avere un provvedimento per un incontro durante le feste di fine anno.

Il carico di lavoro

La materia della famiglia è particolarmente impegnativa per il Tribunale di Tempio. Oltre ai due magistrati titolari, altri tre giudici (due appena insediati) lavoreranno per rispondere alla domanda di giustizia. Un contributo decisivo è quello dei giudici onorari, in un quadro di sempre maggiori richieste per le situazioni che coinvolgono coppie, minori e anziani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas