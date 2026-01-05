Feste di Natale senza il figlio 

Le feste di fine anno senza il figlio a casa, da settimane una mamma non ha più contatti con il suo bambino e non lo vede. Una situazione dolorosa che non ha alcuna via d’uscita, aggravata da una serie di intoppi burocratici e ostacoli formali che stanno creando un muro tra madre e figlio. I fatti stanno avvenendo in un centro della Gallura e sono oggetto di una causa civile davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. Si parla di una separazione e dell’intervento del magistrato sulle modalità di incontro di mamma e figlio. Il bambino è con il padre e nonostante le richieste ripetute il minore non è rientrato a casa della donna. Prima delle feste di fine anno, il legale della madre del bambino si è rivolta al Tribunale per avere un provvedimento urgente. L’udienza è stata fissata nel mese di marzo. Impossibile prima avere una decisione del magistrato. Altra complicazione è quella della disponibilità degli operatori (assistenti sociali e educatori) per gli incontri protetti. Il Tribunale dispone gli incontri tra genitori e figli in presenza di una figura che garantisca la tutela del bambino. Il problema è che gli operatori professionali in ambito sociale, soprattutto dipendenti delle amministrazioni comunali, sono pochi. Programmare un incontro protetto spesso è estremamente complicato, anche per l’indisponibilità di strutture idonee.

Feste amare

La donna che attende da settimane di avere una ordinanza che le consenta di vedere il figlio è assistita dall’avvocata Monica Cazzari. La legale (specializzata nelle materie di minori e famiglia) non ha voluto rilasciare dichiarazioni a tutela della sua assistita e del minore. Ha confermato il deposito delle istanze nella Sezione civile del Tribunale di Tempio. Di sicuro, non è stato possibile avere un provvedimento per un incontro durante le feste di fine anno.

Il carico di lavoro

La materia della famiglia è particolarmente impegnativa per il Tribunale di Tempio. Oltre ai due magistrati titolari, altri tre giudici (due appena insediati) lavoreranno per rispondere alla domanda di giustizia. Un contributo decisivo è quello dei giudici onorari, in un quadro di sempre maggiori richieste per le situazioni che coinvolgono coppie, minori e anziani.

