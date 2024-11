Feste di fine anno con Articolo 31 e Tazenda 

Natale e fine anno col botto a Sant’Antioco. Musica per tutti i gusti e soprattutto per tutte le fasce d’età. Articolo 31, Tazenda e Giorgio Vanni caratterizzeranno le serate già individuate dall’assessorato al Turismo e Attività produttive guidato da Roberta Serrenti

I programmi

Si parte con la musica per i bambini con Giorgio Vanni che, per i più distratti richiama l’attenzione con le sue canzoni, dedicate ai bambini, non solo di oggi, ma anche ai più piccoli di ieri che inevitabilmente si ritroveranno a cantare le sigle dei cartoni animati dalle immagini indelebili nella mente di tutti come Dragon Ball, Pokemon, Spider Man e tanti altri. Si preannuncia tanta animazione e coinvolgimento per chi il 23 dicembre sarà in piazza Ferralasco a godersi lo spettacolo. «Le festività natalizie a Sant'Antioco si confermano come uno degli eventi più attesi dell'anno, grazie a una programmazione che unisce tradizione e intrattenimento - ha detto Roberta Serrenti - da 8 anni ormai, il villaggio di Natale rappresenta il cuore pulsante delle celebrazioni, con una serie di iniziative che incantano residenti e visitatori. Quest’anno, però, la manifestazione si arricchisce di novità che promettono di attrarre un pubblico ancora più vasto, rafforzando così la dimensione turistica dell’evento».

La musica

Il programma proposto dall’assessora e approvato dalla Giunta municipale prevede il momento clou dei festeggiamenti per il 29 dicembre con il gran concerto di Capodanno, di cui, anche grazie all’anticipo, varrà la pena essere presenti, con gli Articolo 31. J-Ax e Dj Jad non avranno bisogno di alcuna presentazione per la loro popolarissima musica hip pop all’insegna del "Tranqi funky” che animerà non solo la piazza Ferralasco, ma tutto il lungomare. Su questo concerto si concentrerà l’organizzazione dei grandi eventi in laguna. Si prevede infatti l’arrivo di migliaia di persone per assistere all’appuntamento live. Spettacolo dal vivo anche all’indomani, il 30 dicembre, con i Tazenda, un ritorno sempre apprezzato per il gruppo che offrirà un mix tra folclore, musica e sardità.

Le luci

Non solo musica nell’interessante programma del natale antiochense, ma anche i colori e il calore di sempre. “Le vie del centro di Sant'Antioco si trasformeranno in un incantevole villaggio di Natale - ha assicurato l’assessora al turismo - luminarie spettacolari, casette in legno, mercatini artigianali e attività per bambini sono gli elementi che faranno da cornice all’atmosfera festiva. L'illuminazione, sempre curata nei minimi dettagli, è un altro dei punti di forza della manifestazione. La città si vestirà a festa con installazioni che non solo arricchiscono visivamente il paesaggio, ma creano anche un'atmosfera unica». Un cartellone importante che accresce ulteriormente il livello attrattivo. «La strategia turistica, supportata dalla programmazione regionale - conclude Serrenti - consolida il ruolo di Sant'Antioco come una delle mete più affascinanti e dinamiche della Sardegna».

