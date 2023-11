Feste da un milione (di euro) e una notte 

È la notte più lunga dell’anno per tutti ma quella di Olbia è anche la più cara di tutta l'isola. Vale mille e una notte, il Capodanno con calici in alto, vista mare sotto il molo Brin, a brindare al 2024 con il bluesman italiano da sessanta milioni di dischi e il rapper da più di due miliardi di streaming e 62 dischi di platino. Oltre un milione di euro, il budget stanziato dall'amministrazione comunale per saldare i cachet di Zucchero Fornaciari e di Salmo, compresi i server, la logistica e la pubblicità a livello nazionale, e per pagare i fuochi pirotecnici di mezzanotte. Per la giunta Nizzi, San Silvestro val bene una messa: «Non bisogna intenderla come una spesa per una notte, è un investimento per il futuro della città», dice l'assessore al Bilancio, Alessandro Fiorentino: «I riflettori accesi per la notte di Capodanno trasformano Olbia in un palcoscenico per i giorni a venire: eventi come questo, che hanno una risonanza nazionale, promuovono la città e diventano occasione per farla conoscere a eventuali investitori che potrebbero trovarla attrattiva», spiega Fiorentino. E aggiunge: «Non potevamo non pensare in grande per il Capodanno di una città che ormai si confronta e compete con importanti realtà turistiche».

Gli hotel

E sono alle stelle anche i prezzi per pernottare. «I prezzi degli hotel seguono la regola del revenue: tre settimane fa, una camera in hotel 4 stelle costava 220 euro, oggi una doppia costa 290 euro ma le tariffe sono destinate ad aumentare fino all'esaurimento della capienza dei posti letto», dichiara il presidente di Albergatori Olbia, Fabio Fiori, aggiungendo che, dei trenta alberghi presenti in città, (solo) diciotto saranno aperti per ospitare avventori e fan di Sugar e Salmo.

Riviera del corallo

Anche Alghero investe circa un milione di euro ma per un mese di eventi oltre al concerto di Capodanno di Luciano Ligabue. I pochi hotel aperti e i tanti bed and breakfast e case-vacanza hanno lanciato le loro offerte con tariffe da altissima stagione, come non succede nemmeno sotto ferragosto. Si va da un minimo di 150 a notte, per una camera in residence nella zona della spiaggia del Lido, quindi in periferia, fino a mille euro a pernottamento in una lussuosa villa fuori città. Nel mezzo gli alberghi cittadini che offrono camera e colazione per un costo medio di 300 euro. Eppure le richieste non mancano. Gli operatori turistici sono convinti di riuscire a occupare quasi tutte le strutture per almeno due o tre giorni, grazie anche al ricco programma di eventi che comprende tre concerti (oltre al Liga, Anna, Guè e Noyz Narcos). Il centro storico resta la location più gettonata, a due passi dal teatro dei festeggiamenti e i prezzi ne risentono. I monolocali sono in affitto dai 250 ai 500 euro a notte, un trenta per cento in più rispetto a quanto richiesto ad agosto. «Come sempre maggiore è la domanda, maggiore è il prezzo sul mercato, – commenta Stefano Visconti presidente di Federalberghi Nord Sardegna - questo vale sia per gli hotel sia per l’extra alberghiero». Nei portali, per i giorni che vanno dal 30 dicembre al primo di gennaio, l’offerta più conveniente nel centro è quella di una casa in via Vittorio Emanuele scontata a 228 euro,mentre la più costosa si trova in via Rockefeller, a circa 1600 euro, decisamente tanto per una camera tripla con terrazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA