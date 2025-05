Feste, canti e balli nella città del folk 

Le gonne eleganti, le camicie bianche, gli splendidi gioielli. Sfilano in occasione di feste civili e cerimonie religiose, ma dietro la volontà di portare avanti le tradizioni c’è uno sforzo che dura tutto l’anno. È la passione il motore che anima i gruppi folkloristici di Monserrato, da chi è un pezzo di storia a chi è nato da poco.

L’anno speciale

Per alcuni, il 2025 è un anno speciale: il primo gruppo monserratino, ora Associazione Folklorica Monserrato Aps, nasceva 75 anni fa. Era il 1950 quando un gruppo di giovani del circolo Acli, tra cui Raffaele Locci, Biagio Picciau e Salvatore Piras, fondò il primo nucleo che partecipò a Sant’Efisio. «Lo stesso gruppo fondò poi la Pro Loco nel 1957», ricorda il presidente Antonello Mameli. «Cerchiamo di garantire continuità all’associazione, con l’obiettivo di difendere le tradizioni e vivacizzare il panorama culturale di Monserrato. Il gruppo era nato come una corale, ora vorremmo riportarla in auge e costituire un gruppo di ballo». Punto di forza è il possesso di alcuni abiti originali. «Abbiamo la fortuna di avere diversi esemplari de “su fordallinu”, il vestito di gala conservato anche al museo etnografico di Nuoro».

Un compleanno da ricordare anche per il Gruppo di Cultura Popolare, che domani compirà mezzo secolo. «In estate organizzeremo una festa per coinvolgere gli ex soci e la città, con una mostra sui nostri 50 anni», spiega il presidente Saverio Usai. «I soci fondatori giravano per Monserrato con un registratore per recuperare tutta la tradizione musicale e canora. Per realizzare gli abiti andavano a raccogliere la carta». Nata il 25 maggio 1975, l’associazione 28 anni fa ha avuto il merito di riscoprire l’antico Fogadoni de Santu Srebastianu, riportando in auge una tradizione che è ora tra le più amate.

Le ultime arrivate

La cifra tonda l’ha passata l’anno scorso l’Associazione Folkloristica Sa Berritta e su Bordau, fondata nel 1984 da appassionati di tradizioni popolari del Campidano. Venti giorni fa, il gruppo accompagnava il ritorno di Sant’Efisio, oggi è alla ricerca di un rinnovamento. «In tanti hanno avuto problemi di salute, non siamo più numerosi come ai tempi d’oro», racconta il presidente Pino Meloni. «Abbiamo un repertorio di quaranta canti sardi e abbiamo sempre fatto i balli tradizionali campidanesi, ma abbiamo dovuto sospendere in attesa di trovare nuovi ragazzi».

Il più “giovane”, in città, è il gruppo folk San Giovanni Battista de La Salle, fondato 9 anni fa da don Efisio Zara e Giuseppe Meloni, ora presidente dopo la scomparsa di Pasqualino Nonnoi, «una grandissima persona, sempre nei cuori di tutto il gruppo», lo ricorda Meloni. L’ultima attività è stata la partecipazione al cammino giubilare da La Salle a San Lussorio, il mese prossimo è in arrivo un altro appuntamento. «Stiamo preparando la festa del nostro patrono, il 15 giugno. Non siamo in tanti, ma lo facciamo con passione e divertimento».

