Feste campestri sino a fine settembre, la prima oggi a Borore 

Al via le sagre campestri, nei luoghi sacri fin dall'antichità, ricchi di cultura e tradizioni popolari. Sono le manifestazioni che nel Marghine da fine del mese a settembre segnano l'inizio dell’annata agraria.

La prima oggi a Borore, con la novena di San Lussorio, nella chiesa campestre che si trova a due chilometri dall'abitato. Manifestazioni che continuano a Silanus, per San Bartolomeo (Santu Portolu), con funzioni religiose e manifestazioni. Importante la novena per Santa Maria ‘e Sauccu, sulla montagna di Bortigali, con la processione che accompagna il simulacro della Vergine “scortata” da cavalieri e fucilieri. Sempre ai primi di settembre a Sindia si festeggia Nostra Signora di Corte in un’abbazia cistercense a tre chilometri dall'abitato. A metà settembre di nuovo a Silanus, nella chiesa di Santa Sabina (o Sarbana). E poi Santo Stefano a Birori, San Pietro a Dualchi, San Basilio a Bolotana, San Marco a Lei, mentre a Macomer c'è Santa Maria del Soccorso. La mappa delle chiese sono raccolte in un libro fotografico, realizzato dal ministro dell’Istituito macomerese, Gianni Cocco: «Un libro che si propone di offrire un piccolo contributo alla conoscenza e fruizione di uno dei beni culturali fra i più importanti del nostro territorio».

