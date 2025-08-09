Feste campestri promosse dalla Regione 

La Regione riconosce il valore identitario di “is festas de sartu”. La benedizione istituzionale delle tre rassegne, San Lussorio, San Gemiliano e San Salvatore, annuncia un contributo di 50 mila euro destinato al Comune di Tortolì che ne aveva fatto richiesta. Le risorse finiscono in un calderone che contiene anche 41.250 euro, ossia la quota ricavata dalla questua effettuata dai tre comitati, e 13.750 euro di fondi di bilancio. In tutto 105 mila euro, soldi che il Comune affiderà a un soggetto esterno - vera e propria novità rispetto al passato - incaricato di curare l’organizzazione e il coordinamento delle attività in vista delle imminenti celebrazioni religiose e civili.

I comitati

I tre presidenti dei comitati permanenti esprimono soddisfazione per il bollino di eccellenza istituzionale. «È una svolta storica per i comitati che così possono ricevere anche un importante contributo economico per l’organizzazione delle feste», dice Antonio Saba, presidente di San Lussorio. Antonio Lai, uno dei decani del comitato di San Gemiliano, è entusiasta: «È la prima volta che succede e ci auguriamo si possa continuare su questo percorso. Ne abbiamo bisogno per portare avanti le tradizioni». Sull’organizzazione affidata a un soggetto esterno chiarisce: «Le scelte degli artisti e degli altri aspetti restano di nostra competenza. Al Comune e al sindaco Marcello Ladu, che ha sempre dimostrato di avere un occhio di riguardo verso i comitati di “is festas de sartu”, va il nostro ringraziamento». Dello stesso avviso Gianluca Loi, presidente di San Salvatore: «Il riconoscimento della Regione è un bel traguardo. Siamo comitati permanenti che resistono nel tempo».

Clima di festa

«I tre comitati - spiega il sindaco Ladu - sono gli ultimi custodi delle tradizioni più autentiche di Tortolì e i soci vanno ammirati per l’importante lavoro che conducono di anno in anno». San Lussorio si festeggerà dal 22 al 25 agosto, San Gemiliano dal 29 agosto al primo settembre e San Salvatore dal 12 al 15 settembre. Intanto venerdì sera, il suono delle launeddas ha scaldato le strade del centro di Tortolì con l’associazione Cuncordia a Launeddas di Cagliari. Prima edizione del concerto itinerante, organizzato dal comitato San Gemiliano, che anima la cittadina a pochi giorni dalle sue feste più antiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA