Feste all’insegna di musica, giochi e natura 

Tante iniziative in occasione del Natale anche a Calasetta dove domenica, alle 15 in piazza Belly, sarà illustrato il progetto “Addobbiamo via Roma”, con l’animazione per grandi e piccini, salvo condizioni meteo sfavorevoli. Lunedì 9 e 16, presso la biblioteca comunale, addobbiamo l’albero mentre il 14, a cura della fondazione Macc, “Jazz around” con danza, musica dal vivo e creatività. La proiezione di Coco mercoledì 18 alle 10.15, per i bambini, nella sala consiliare. Sabato 21 alle 9.30 caccia al sacco di Babbo natale, alle 16 lotteria e tombolata, alle 16.30 all’oratorio, la magia del natale e alle 19.30, in chiesa, il concerto dell’associazione culturale “Musica viva”. La corsa dei babbo natale, animerà piazza Belly domenica 22 a partire dalle 9.30. Alle 16, la consegna delle letterine per “Aspettando il natale” e alle 19 al Macc, concerto della banda Giacomo Puccini. Lunedì 23 alle 8.30 la passeggiata storica e naturalistica a la salina di Calasetta. Alle 10, l’albero di Raixe.

Sabato 28 la presentazione della prossima edizione della sagra del pilau, mentre alle 18.30 i saluti di fine anno con rinfresco e intrattenimento musicale. Lunedì 30, esploratore per un giorno, alla scoperta di Calasetta. Il 6 gennaio, alle 16 animazione in piazza per la befana. (s. g.)

