Feste all’insegna di musica e affari 

Ristoratori, albergatori e baristi promuovono a pieni voti il Capodanno in città. Migliaia le presenze registrate per gli spettacoli di fine anno, a conferma che la musica dal vivo resta una formula vincente. Alla vigilia non mancavano alcune perplessità sui nomi scelti, ma il pubblico ha premiato le decisioni degli organizzatori, con importanti ricadute economiche per tutto il territorio. Soddisfatti gli operatori del settore. Il ristoratore Maxwell Frongia sottolinea: «Ogni anno organizziamo il cenone di Capodanno. Fa piacere vedere come quest’anno la città abbia risposto agli eventi: sia il ristorante che l’albergo hanno lavorato molto bene il 31 e nei giorni precedenti. Eventi che hanno acceso i riflettori sulla città». Il 31 dicembre da tutto esaurito anche per i B&B. Paolo Manca racconta: «C’erano clienti arrivati da Oristano e Cagliari per assistere allo spettacolo di Jimmy Sax».

Gli spettacoli

Proprio l’artista internazionale ha contribuito a rendere la notte del 31 il primo vero Capodanno in piazza per la città, con circa 6–7 mila persone che hanno affollato il centro. Numeri leggermente inferiori nelle giornate precedenti, ma la risposta del pubblico è stata comunque molto positiva, grazie anche agli spettacoli per bambini e ai concerti di eroCaddeo, Umberto Smaila e DJ Fargetta. Molto soddisfatta anche Pinuccia Portas. Il suo bar si affaccia su piazza Roma: «Sono state giornate intense. Molti erano scettici, sia per la poca conoscenza dell’ospite di Capodanno sia per il meteo dei giorni precedenti, ma la città ha risposto. Abbiamo avuto clienti da ogni parte della Sardegna». Gli eventi in centro hanno favorito anche altre attività. Il ristoratore Antonio Loddo afferma: «Abbiamo beneficiato degli eventi organizzati per Natale e Capodanno. Siamo contenti dell’impegno dell’amministrazione: la gente ha risposto e ci ha permesso di lavorare molto, soprattutto il 31. Eravamo al completo, tanto da dover rinunciare ad alcuni potenziali clienti».

Bilancio positivo

Tutto esaurito anche al Lu’ Hotel, come conferma il direttore Roberto Ghessa: «Come ogni anno abbiamo proposto il pacchetto con cenone, spettacoli e pernottamento. Alcuni ospiti hanno però scelto anche le alternative offerte dalla città, segno di un’offerta più ampia rispetto agli anni passati». Soddisfazione condivisa anche dall’amministrazione comunale. «Le scommesse fatte sulla scelta degli artisti e sulla tipologia degli eventi, sia in centro che nelle frazioni, si sono rivelate azzeccate. Lo dimostrano le immagini delle piazze piene ogni sera», commenta l’assessora agli Spettacoli Giorgia Meli. Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Michele Stivaletta: «Abbiamo avuto un ottimo riscontro dalle strutture ricettive e dalle attività commerciali. È stato un fine anno importante per la città, con un significativo ritorno di immagine. Il Capodanno è stato un esperimento riuscito, andato oltre le aspettative».

