Feste alcoliche sulla scalinata della chiesa: «Scempio settimanale» 

Bottiglie di vetro e plastica sulla scalinata della chiesa di Sant’Anna: uno scempio che si ripete. «Ormai non ci facciamo più caso, tanto siamo abituati a questa settimanale devastazione», è il commento dei parrocchiani che nella propria pagina Facebook della parrocchia di Sant’Anna hanno pubblicato anche foto e video di quanto accaduto anche nell’ultimo weekend.

«Ecco come si presentava la scalinata della chiesa parrocchiale domenica mattina. I resti di un tossico bivacco consumato da gruppi di adolescenti che, dal pomeriggio all’alba fra sabato e domenica, espropriano il sagrato della chiesa facendone scempio». Lo scenario è quello di una mega festa a base di superalcolici: «Bottiglie di amari e alcolici, molte delle quali rotte, bicchieri e cartacce, oltre gli immancabili resti organici sparsi per la scalinata a dare il benvenuto a quanti arrivano per la messa domenicale». Le segnalazioni? «Nessun seguito alle promesse di interessamento di amministratori, o ex in quanto tali, così come alle chiamate alle forze dell'ordine. Tutti che alzano bandiera bianca di fronte a questa tristissima e preoccupante deriva». Il tutto viene poi pulito. «Ma non basta. Perché il problema si ripresenterà, puntuale e intatto, la settimana successiva». (m. v.)

