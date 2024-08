Feste a base di ketamina: due arresti 

L’informazione raccolta dagli investigatori era molto dettagliata: indicava l’appartamento di un palazzo nella zona di viale Marconi dove venivano organizzate feste notturne un po’ troppo movimentate. Così gli agenti della Squadra Mobile mercoledì, qualche ora prima che iniziasse la serata di divertimento abbastanza esclusiva, si sono presentati nell’abitazione di due uomini per una perquisizione mirata alla ricerca di droga, in particolare sostanze sintetiche: ed effettivamente hanno trovato quello che cercavano. In alcuni armadi e mobili sono stati recuperati e sequestrati 440 grammi in liquido di ghb, 17 di ketamina, pasticche di ecstasy e tre grammi di anfetamina. Andrea Benedetto, imprenditore di 51 anni, e Mahan Ghovanloo, 40 anni, iraniano di nascita da molto tempo trasferito a Cagliari, sposati, sono stati arrestati, come disposto dal pm Gaetano Porcu, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’udienza

Ieri mattina, dopo aver trascorso la notte ai domiciliari (con la festa ovviamente annullata per cause di forza maggiore), i due si sono presentati in Tribunale per il processo per direttissima. Assistiti dall’avvocato Elvio Lussu, hanno ottenuto dal giudice Giovanni Massidda i termini a difesa. In attesa della prossima udienza sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di firma. Il loro legale valuterà la strategia difensiva.

Le indagini

I Falchi della Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, da alcune settimane si sono messi a osservare i movimenti attorno a un appartamento ritenuto sospetto per la presenza di diverse persone che periodicamente partecipavano a delle feste private. Non solo: c’era anche l’ipotesi che da quella casa venissero portati in locali notturni e d’intrattenimento delle sostanze stupefacenti sintetiche. Alcuni elementi raccolti durante le indagini avrebbero fornito delle conferme ai sospetti. Così si è deciso di intervenire, alcune ore prima di una nuova festa. Il blitz ha permesso di portare al sequestro di diverse droghe: alcune, come il ghb e la ketamina, ancora allo stato liquido, contenute in dei flaconcini. E poi sono state recuperate numerose pasticche di ecstasy e di metanfetamine. Sequestrati anche tre bilancini di precisione, capsule vuote e bustine da utilizzare per il confezionamento delle sostanze. L’inchiesta va avanti per verificare eventuali collegamenti tra i due e alcuni locali notturni. Nel 2019 Benedetto è finito al centro di un episodio di cronaca: ha rischiato di annegare a Cala Sinzias venendo soccorso, e portato in salvo, dall’ex nuotatore campione del Mondo, Filippo Magnini. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA