Festas de sartu, un’associazione gestirà gli eventi 

L’associazionismo incontra la tradizione. Per la prima volta nella storia dei tre comitati permanenti, un’associazione organizzerà e gestirà is Festas de sartu, rassegna che abbraccia le feste di San Lussorio, San Gemiliano e San Salvatore. Il Comune di Tortolì l’ha aggiudicato all’associazione Io amo il mio paese presieduta da Valeria Ligas. È la stessa associazione che, negli ultimi anni, ha curato l’organizzazione del Capodanno in piazza. Avrà l’onere di curare l’organizzazione e il coordinamento delle attività in vista delle imminenti celebrazioni religiose e civili. «Siamo molto felici e onorati di partecipare a queste iniziative. Ci fa piacere - ammette la presidente Ligas - collaborare con le associazioni di Tortoli per is Festas de sartu. Per la prima volta veniamo coinvolti come parte integrante. L’auspicio è riuscire a soddisfare tutte le aspettative». L’associazione è l’unica ad aver manifestato interesse al bando pubblicato dal Comune. Per l’organizzazione delle tre feste, “Amo il mio paese” custodisce nel salvadanaio 105mila euro, di cui 41.250 euro provenienti dalla questua effettuata dai tre comitati, 50mila è la somma del contributo regionale che ha riconosciuto il valore identitario de is Festas de sartu e 13.750 euro sono fondi di bilancio comunale. Ai tre comitati resta comunque la decisione sugli artisti e sugli altri aspetti legati alle rispettive feste. (ro. se.)

