Festas de sartu, il Comune paga i carri a buoi 

Il Comune di Tortolì si fa carico del giogo dei buoi per le celebrazione de Is Festas de sartu. Per ciascun comitato (San Lussorio, San Gemiliano e San Salvatore) la Giunta ha stanziato 800 euro, nell’intento di sostenere momenti religiosi particolarmente sentiti nella cittadina.

«Queste manifestazioni - ha spiegato il sindaco, Marcello Ladu - costituiscono un importante momento di rievocazione tradizionale del rito delle feste e quindi rappresentano la storia della nostra comunità». Il capo della maggioranza esalta la peculiarità delle tre feste, che per statuto sono esclusive in Sardegna con i rispettivi comitati permanenti.

«Le iniziative hanno un alto valore sociale», aggiunge Ladu. Il costo del giogo è piuttosto oneroso per le casse dei comitati ed è proprio per abbattere la spesa che il Comune se ne fa carico. Il primo cittadino ha accolto le istanze presentate dai rappresentanti dei comitati: Mariano Congiu, presidente dell’associazione San Lussorio (il presidente del comitato è Giorgio Demurtas), Giuliano Selenu e Giorgio Ladu, rispettivamente presidenti del comitato di San Gemiliano e San Salvatore.

Tradizione vuole che tutti e tre i comitati, in occasione delle processioni tra la parrocchiale e le chiesette campestri, si affidino a proprietari di gioghi per il trasporto dei simulacri. Un momento particolarmente sentito dalla comunità, che ogni anno contribuisce con le offerte. L’intervento del Comune sgrava i tre comitati permanenti dalla spesa.

