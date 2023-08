Festas de sartu dopo il festival 

Tra festival e sagre resiste il fascino de Is Festas de sartu, nate dalla tradizione del rapporto tra uomini, fede e campagne. In antichità la comunità di Tortolì celebrava le ricorrenze in segno di ringraziamento per i buoni raccolti avuti. Oggi, in epoca moderna, i tre comitati (San Lussorio, San Gemiliano e San Salvatore) confermano l’attivismo nel solco tracciato dagli avi e qualificano gli eventi in piazza con ospiti di prima fascia sul panorama musicale regionale. Lunedì sul palco del multipiano si esibiranno artisti celebri, tra i quali Valerio Scanu, nel 2010 vincitore del Festival di Sanremo, e Piero Marras, icona della musica in Sardegna, e la cantautrice di Oliena, Maria Luisa Congiu. Il tripudio della musica etnica sarà il prologo a una settimana condensata dai concerti agli Scogli Rossi con l’Arabax festival che si candida ad accogliere 30 mila ospiti.

Mix intergenerazionale

Se da altre parti le tradizioni attraversano una fase di agonia, a Tortolì un centinaio di soci dei tre comitati permanenti si confermano paladini di usi e costumi tramandati nel tempo. In meno di una settimana nella cittadina s’incontrano modernità e tradizione. Con l’Arabax festival che debutta domani con Mario Molinari, in arte Tedua, il giovane rapper genovese idolo delle nuove generazioni. Gli organizzatori hanno scelto un mix di ospiti per soddisfare le più svariate fasce d’età. Da Mahmood al Deejay time, il fortunato format condotto da quattro dei disc jockey italiani più amati (Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso). Saranno proprio loro a far calare il sipario sulla rassegna di Arbatax e proprio in quel momento si prenderà la scena San Lussorio, con quella miscela perfetta per tenere alti i ritmi della festa, seppur con connotati diversi, in un territorio che prova ad abbracciare più esigenze. Ecco perché dopo i big della musica rap e pop sarà Giuliano Marongiu a condurre la scena sul palco del multipiano dove, oltre agli artisti di caratura nazionale, saliranno Laura Spano e gli Incantos.

L’assessora

Rita Cocco è assessora a Turismo e cultura da due mesi. L’amministrazione comunale di cui fa parte ha patrocinato gli eventi che si terranno in questi giorni. «Ce n’è per tutti i gusti. Abbiamo supportato le varie manifestazioni, che creano vitalità e promuovono la socializzazione. Gli organizzatori - afferma Cocco, 35 anni - hanno voluto contemplare le esigenze delle varie generazioni, senza trascurare la tradizione che per noi è importante in quanto rappresenta le nostre origini. In particolare Is festas de sartu sono tradizioni che resistono e che, in diversi casi, vengono rafforzate con la forza di chi non intende rinunciare a una forma di bellezza meno volatile e più solida. Crediamo sia solo l’inizio di una programmazione condivisa e improntata allo sviluppo turistico-culturale della nostra cittadina».