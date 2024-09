Festadelmare, eventi di successo 

Il giusto equilibrio tra tradizione, cultura e ambiente. La ventunesima edizione della Festadelmare che si è chiusa ieri sera a Santa Lucia di Siniscola ha ottenuto un alto gradimento.

La kermesse rispetto agli altri anni non ha registrato numeri da record, ma gli organizzatori dell’associazione Frammenti e gli amministratori comunali si dicono soddisfatti della tre giorni che ha animato l’ex villaggio dei pescatori. «La scelta di rispolverare le linee guida delle prime edizioni - afferma l’assessora all’Ambiente Paola Fadda - ha prodotto un festival dall’alto contenuto culturale che è piaciuto ai visitatori». Gli spazi dedicati alle tematiche ambientali hanno avuto grande interesse, gli eventi dedicati allo svago e al folklore non sono stati da meno. Molto suggestiva si è rivelata l’esibizione del coro Montalbo che ha intonato diversi canti davanti alla spiaggia delle barche in uno scenario affascinante.

RIPRODUZIONE RISERVATA