Festa Vittoriana, successo sul solco della Grande Jatte 

È stata un successo l’iniziativa “Eleganza in scena tra merletti e cilindri” organizzata dalla Pro loco. I giardini di via Austria hanno fatto da cornice a un tuffo nel passato tra figuranti in abiti vittoriani, pic- nic e ricostruzioni di un’epoca che affascina soprattutto per i suoi bellissimi abiti.

Un appuntamento che si ispira alla Grande Jatte che viene organizzata a Cagliari ogni primavera, ma che non ha con questa nessun legame. «Siamo felici che la grande Jatte sia un punto di riferimento per tante persone», ha detto la direttrice artistica della Grande Jatte Claudia Cabitza, «compresi gli organizzatori dell’evento quartese che ogni anno partecipano alla nostra Jatte con impegno e dedizione». Detto questo, «ci spiace che sia nato un equivoco che ha indotto le migliaia di persone che partecipano al nostro evento di primavera a pensare che si trattasse dello stesso e che quindi abbiano pensato di esserne rimaste escluse, creando un po’ di confusione». Il presidente della Pro Loco Stefano Lai ha aggiunto: «La nostra iniziativa “Eleganza in scena tra merletti e cilindri”, si discosta totalmente da quello che è l’evento principale della Jatte di Cagliari. Il nostro è un evento pomeridiano, serale, trascorso tra amici amanti di quel particolare periodo storico, con la voglia di ritrovarsi in un ambiente nuovo a Quartu».

