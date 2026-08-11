Festa tra gli angeli per i 20 anni di Simone 

Un compleanno tra gli angeli. Il 10 agosto, giorno di San Lorenzo e delle stelle cadenti, Simone Concas, di Bari Sardo, avrebbe dovuto festeggiare il 20esimo compleanno. Non ha fatto in tempo perché il 22 luglio è stato ucciso con due coltellate. Ma i colleghi di lavoro, ovvero lo staff del ristorante Sa Tracca dove il ragazzo lavorava come cameriere, non hanno voluto rinunciare a celebrare la ricorrenza con un momento conviviale, nell’intimità della struttura, dominato dalla commozione. Non poteva mancare la torta, su cui hanno posato una foto del collega scomparso. A Sa Tracca c’era anche Alessia, la sorella di Simone, che nei giorni scorsi ha raccontato, sui social, lo stretto legame con il fratello, più piccolo di due anni. «Da chi davvero ti conosceva, da chi davvero ti ha sempre amato e sempre lo farà, anche se ne avrai per sempre 19, anche se non ti è stato dato il tempo di compierli, tanti auguri per i tuoi 20 anni», ha scritto Alessia nella dedica al fratello che non c’è più, con Wish you were here a fare da colonna sonora alla cartolina d’auguri virtuale.

Intanto, le indagini dell’omicidio di Circillai proseguono senza sosta. Il presunto assassino, un minore di 16 anni, è nel carcere di Quartucciu, mentre un 23enne, fidanzato della sorella del minore, è indagato per concorso in omicidio. Simone Concas è morto con due coltellate inferte in rapida sequenza, dopo che il 20enne si era allontanato, scalzo e di corsa, dal parcheggio del campo sportivo a seguito di una lite. Gli inquirenti lavorano per fare chiarezza sui rapporti intercorsi nell’ultimo periodo tra Concas e gli altri. (ro. se.)

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