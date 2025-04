Festa tra figli, nipoti, pronipoti e amici per Assunta Tuveri, nonna centenaria 

«L’elisir di lunga vita è non arrendersi mai, anche quando il dolore, come quello per la perdita dei figli, è troppo grande»: parole di Assunta Tuveri, la nuova centenaria di Arbus. Il 25 aprile la donna ha festeggiato il secolo di vita circondata dai quattro figli (Antonio, Giampietro, Severa, Rosalba), dai sei nipoti e gli altrettanti pronipoti, amici e parenti: gode di ottima salute, è autosufficiente e ha una memoria di ferro. Ha trascorso la giornata regalando un sorriso agli ospiti e raccontando la sua lunga vita: dalla partenza per Roma a soli 10 anni, per aiutare una famiglia nelle faccende domestiche, ai ricordi della guerra. Sposata con Attilio Altea, vedova da 25 anni: «Mai avrei pensato di arrivare a quest’età in salute», ha detto.

Non sono mancati gli auguri del sindaco, Paolo Salis, a nome della comunità: «Dolcissima centenaria, prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e di rispetto per le istituzioni, per noi tutti modello di vita da seguire». (s. r.)

