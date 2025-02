festa torres con guiebre 

Arezzo 0

Torres 1

Arezzo (4-2-3-1) : Trombini; Renzi (25’ st Montini), Gigli, Chiosa, Coccia (13’ st Righetti); Mawuli (13’ st Santoro), Damiani (25’ st Capello); Pattarello, Guccione (37’ st Ogunseye), Tavernelli; Ravasio. In panchina Galli, Borra, Fiore, Gigli, lazzarini, Chierico, Bigi. Allenatore Bucchi.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca (40’ st Fabriani), Giorico, Brentan (32’ st Masala), Guiebre (40’ st Liviero); Fischnaller (32’ st Carboni), Varela; Zamparo (11’ st Diakite). In panchina Petriccione, Casini, Zambataro, Nanni. Allenatore Greco.

Arbitro : Restaldo di Ivrea.

Rete : primo tempo 47’ Guiebre.

Note : ammoniti Zamparo, Guiebre, Brentan, Mawuli, Diakite, Giorico. Recupero 2’ pt - 4’ st.

Arezzo. Espugna un campo tabù, vendica la sconfitta dell’andata e recupera due punti alla capolista Virtus Entella. Pomeriggio da urlo per la Torres, che vince ad Arezzo 1-0 con un gol di Guiebre nel recupero del primo tempo. L’assenza dell’ultima ora di Mastinu (infiammazione) è stata colmata con l’innesto di Varela sulla trequarti sinistra, lasciando la destra a Fischnaller e sull’esterno Zecca al rientro con una vistosa fasciatura bianca in testa. Nella ripresa i rossoblù di Greco hanno ridotto al minimo i pericoli sulle ripartenze dei toscani.

La cronaca

Avvio pungente della Torres. Al 7’ Varela crossa da sinistra, torre di Zamparo e sull’angolo opposto Zecca incorna ma Trombini è ben appostato. Al 12’ su corner Renzi rischia l’autogol di testa: la palla finisce sulla traversa. Quindi è il turno dell’Arezzo: al 25’ gran ripartenza con fuga di Tavernelli a sinistra che effettua un tiro-cross sul quale Pattarello non arriva per un soffio. Sugli sviluppi di un angolo girata di Chiosa con Mawuli che sottoporta segna di testa, ma in fuorigioco. Al 35’ Pattarello sfugge ad Antonelli ma Zaccagno con la sua uscita lo costringe ad allargarsi troppo. Nel recupero Fischnaller dopo un tiro ribattuto offre la palla a Guiebre che da sinistra finta il dribbling esterno, si porta la sfera sul destro e tira sul primo angolo. È il vantaggio.

La ripresa si apre con Zecca che in area anziché tirare cerca un appoggio intercettato dalla difesa toscana. Al 64’ Varela sguscia in area a sinistra e dal fondo tira, il portiere respinge, Giorico da due passi Giorico colpisce ma due difensori sulla linea fanno da barriera. Al 72’ tiro debole di Fischnaller da buona posizione. Brivido all’85’: Ravasio, spalle alla porta, si gira e tira ma c’è l’opposizione di Mercadante.

