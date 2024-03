Festa Torres all’ultimo respiro  

Torres 1

Vis Pesaro 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Cester (1’ st Scotto), Zambataro; Mastinu (38’ st Masala), Ruocco (31’ st Diakité); Fischnaller (49’ st Rosi). In panchina Garau, Nunziatini, Goglino, Kujabi, Lora, Verduci, Pina, Siniega, Petriccione. Allenatore Greco.

Vis Pesaro (3-4-1-2): F. Neri; Rossoni, Zagnoni, G. Neri (49’ st Molina); Mattioli, Rosetti, Di Paola, Bento-Peixoto (13’ st Iervolino); Pucciarelli (31’ st Mamona); Nicastro, Karlsson. In panchina Polverino, Tonucci, Nina, Pecile, Ceccacci, Loru, Foresta, Gulli, Da Pozzo. Allenatore Banchieri.

Arbitro : Mirabella di Napoli.

Rete : 48’ st Diakité.

Note : espulsi il tecnico Banchieri e Petriccione per proteste. Ammoniti G. Neri, Fischnaller, Giorico, Banchieri, Diakité. Recupero 5' st. Spettatori 3.660.

Sassari. Diakité blinda il secondo posto della Torres. Come all’andata, i rossoblù piegano la resistenza della Vis Pesaro nei minuti di recupero. Nelle Marche segnò Fischnaller al 95’, questa volta è stato l’attaccante ivoriano a incornare al 93’ la palla di un successo che sembrava ormai precluso alla squadra sassarese, apparsa più brillante nella prima mezzora e poco incisiva nella ripresa. Vittoria pesantissima, perché la Carrarese ha pareggiato contro la Spal e il +11 sull’inseguitrice è ben più che un’ipoteca a cinque giornate dal termine.

Primo tempo

Quattro occasioni in 28’ non bastano alla Torres per sbloccare il risultato nel primo tempo, perché “San” Filippo Neri (il portiere) è in vena di miracoli. Al 3’ Fischnaller scatta bene a destra su rilancio di Zaccagno e conclude sul primo palo ma il portiere ci arriva, poi 2’ dopo copre bene l’angolo sinistro su conclusione di Ruocco e al 21’ respinge su Zecca che spedisce verso la porta una palla rasoterra da sinistra di Zambataro. Al 28’ è invece Cester a calciare al volo verso l’angolo sinistro in basso, ma ancora Neri dice no.

La Vis Pesaro non rimane a guardare e crea un paio di occasioni. L’ultima, al 45’, è anche la più pericolosa: l’islandese Karlsson va via di forza a due rossoblù ed esplode un siluro che perfora Zaccagno, salvato dalla traversa con la palla che poi rimbalza in campo e viene allontanata.

Secondo tempo

Il tecnico Greco toglie a sorpresa Cester, che pure era piaciuto, e inserisce Scotto, arretrando Mastinu a centrocampo. La manovra non ne guadagna, anzi i marchigiani sono subito pericolosi con Pucciarelli. La replica di Scotto viene contrastata da un difensore, poi il possesso palla dei rossoblù diventa sterile. Ci riprova Scotto all’83’ al volo ma senza potenza.

La Vis Pesaro si accontenta di un paio di ripartenze del rapido Mamone, per il resto continua a pressare alto e dar fastidio con Karlsson (Antonelli è in difficoltà), ma tutto sommato sembra accontentarsi del pari. Scatta il recupero e sul corner battuto da Giorico da sinistra svetta Diakité, che regala i tre punti alla Torres.

