Festa tifa per Ranieri: è lui il leader  

Claudio Ranieri risol ve problemi. Il tecnico è arrivato, ha preso un Cagliari in crisi esistenziale e, in poche mosse, lo ha riportato in corsa per la promozione. «Nessuna sorpresa. Conoscendo il mister, ma anche il valore della squadra, era facile prevederlo». A parlare è Gianluca Festa, che proprio Ranieri fece esordire nel Cagliari, in Serie C, portandolo fino in Serie A, prologo di una carriera ricca di soddisfazioni, in Italia e all'estero.

Festa, cosa è cambiato con Ranieri?

«Intanto l'equilibrio. Magari non farà un gioco spettacolare, davanti dipende molto da Lapadula, uno che in B fa la differenza, ma è migliorata tanto la fase difensiva. E gli equilibri consentono di coprire i limiti di qualche giocatore. Magari questo Cagliari non arriverà secondo, ma se la giocherà fino alla fine».

Una svolta nelle ultime due gare.

«Col ritorno di Mancosu, il gioco diventa più fluido. Ci sono i presupposti per far bene: l'entusiasmo porta vittorie e la consapevolezza della propria forza. Ma adesso attenti alla prossima partita, col Südtirol non sarà facile. Bisolone sta facendo un ottimo lavoro».