Festa Slovacchia, il Belgio comincia con una sconfitta 

Belgio 0

Slovacchia 1

Belgio (4-2-3-1) : Casteels, Castagne, Faes, Debast, Carrasco (39’ st Lukébakio), Mangala (13’ st Bakayoko), Onana, Doku (39’ st Openda), De Bruyne, Trossard (30’ st Tielemans), Lukaku. Ct Tedesco.

Slovacchia (4-3-3) : Dubravka, Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda (49’ st Obert), Schranz (36’ st Duris), Bozeník (25’ st Strelec), Haraslín (25’ st Suslov). Ct Calzona.

Arbitro : Meler (Turchia).

Rete : pt 7’ Schranz.

Note : annullate dal Var due reti di Lukaku, la prima per un suo fuorigioco e la seconda per fallo di mano dell’assist-man Openda.

Francoforte. Il derby italiano in panchina va alla Slovacchia di Calzona, ex tecnico del Napoli, che batte Tedesco, ct del Belgio. I Diavoli Rossi cominciano l’Europeo con una sconfitta inattesa. Eroe della giornata Schranz, autore del gol partita al 7’ del primo tempo ribadendo in rete una respinta del portiere. Da dimenticare la partita di Romelu Lukaku, che ha fallito diverse occasioni (una davanti alla porta: sono riemersi i fantasmi della finale Champions persa con l’Inter nel 2023) e per due volte si è visto annullare dal Var il pareggio: la prima per un suo fuorigioco, la seconda per un fallo di mano di Openda, autore dell’assist.

Ottima partita di Lobotka, signore del centrocampo slovacco, in ombra il campionissimo De Bruyne. Alla festa dei vincitori si aggiunge il rossoblù cagliaritano Obert, entrato in pieno recupero nel secondo tempo. «Abbiamo fatto quel che dovevamo e portato a casa la vittoria», il commento di Calzona. Ora per il Belgio, eterna incompiuta del calcio europeo, si fa dura in un girone in cui scalpita la Romania. E deve prendersela con se stessa, perché già al terzo butta al vento un’occasione facile facile con Lukaku, che centra il portiere da pochi passi. Poi al 21’ Trossard, con la Slovacchia già avanti anche grazie a un errore della difesa, non insacca un pallone respinto da Dubravka, quindi ancora Lukaku fallisce due chiare opportunità. Nella ripresa la Slovacchia protegge la propria area e il Var annulla due gol a Lukaku: per un suo fuorigioco e per un fallo di mano di Openda, autore dell’assist. Finisce dopo 7’ di recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA