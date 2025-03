«Festa senza schemi» 

Ne ha fatta di strada il Giocomix: da quell’embrione del 2006 («un flop che testimoniava che Cagliari non era ancora pronta per il mondo comics») al primo successo del 2010. Da quel momento in poi il festival fantasy non si è più fermato. «Noi come associazione», Mondi Sospesi che organizza la rassegna guidata artisticamente da Fabio Attoli, «siamo l’ape regina ma alveare è fatto da tante associazioni che lavorano e rendono il Giocomix un successo», dice Eleonora Gugeri. «Sano divertimento al di fuori degli schemi. Questo è il Giocomix». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA