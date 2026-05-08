Festa senza pariglie e con tante polemiche 

I cavalieri protestano contro il cosiddetto decreto Abodi, che impone tra le altre cose l’uso del caschetto protettivo per i fantini nelle manifestazioni equestri al di fuori di impianti ufficiali, e a Serramanna saltano le pariglie di Sant’Isidoro. Sconcerto e polemiche nel paese, dove la spettacolare manifestazione equestre prevista per oggi è stata annullata a causa della sollevazione, improvvisa e inaspettata, dei pariglianti, in sciopero contro l’atto firmato nel 2025 dal Ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi, che disciplina le manifestazioni equestri fuori dagli impianti autorizzati, introducendo misure severe per garantire la sicurezza.

La pista

La pista, attrezzata e in sicurezza a Sa Roja, località della periferia di Serramanna, era pronta per accogliere le pariglie previste per oggi alle 16. In regola anche le carte e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello spettacolo, ma le “Pariglias de Santu ‘Sidoru”, attese dagli appassionati di Serramanna, non ci saranno. Angela Serpi, la presidente del comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore del santo protettore degli agricoltori, è amareggiata. «I pariglianti si rifiutano di fare lo spettacolo usando il casco, ma l’aspetto negativo che ci ha più deluso è che ci è stata comunicata la decisione a 4 giorni dall’evento, quando noi avevamo preparato tutto, chiesto e ottenuto la documentazione e le autorizzazioni, speso soldi e investito molte energie e tempo per organizzare al meglio l’evento – dichiara Serpi –. Non è corretto, così si delude la popolazione che attendeva la manifestazione, avranno pure le loro ragioni ma non si può dire, a 4 giorni dalla festa, “non si fa più nulla”. Avrebbero potuto fare la nostra pariglia e poi fare partire la protesta». A Serramanna, nella pista di Sa Roja, erano attesi pariglianti da diverse parti della Sardegna, ( Ovodda, Norbello, Castiadas, Oristano tra gli altri) e dopo l’annullamento la delusione è tanta.

La delusione

«Ci hanno avvisati solo pochi giorni fa, e non abbiamo avuto il tempo materiale per organizzare un altro spettacolo in sostituzione delle pariglie», commenta deluso anche Nicola Lai, agricoltore e consigliere comunale con incarico all’Agricoltura, che da presidente del comitato di Sant’Isidoro 3 anni fa aveva riportato lo spettacolo equestre a Serramanna. Niente pariglie quindi, ma il resto del cartellone della festa di Sant’Isidoro (dal recital folk di Maria Luisa Congiu: oggi alle 21, ai riti religiosi di domani: con la processione col simulacro del santo accompagnato da traccas e cavalieri) resta immutato. «Nonostante il rammarico per questa defezione, il resto del programma è confermato. Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a unirsi a noi per celebrare Sant’Isidoro e vivere insieme i momenti di devozione e festa previsti», scrive il comitato in un comunicato.

RIPRODUZIONE RISERVATA