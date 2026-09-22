Festa senza bancarelle, scoppia la polemica 

I festeggiamenti per la Madonna della Difesa a Quartucciu sono terminati lunedì, ma quest’anno è mancato un elemento tradizionale: le bancarelle. Un’assenza che ha suscitato proteste e malcontento nei cittadini.

I retroscena

A chiarire è il Comitato stabile, presieduto da Alberto Macaluso. «Respingiamo ogni accusa al mittente. Dal Comando di Polizia Locale ci era stato comunicato l’accreditamento di due operatori per la vendita di cibi e bevande. Tuttavia sabato sera, al termine della Santa Messa, tutti hanno constatato con tristezza che nessuno degli ambulanti aveva preso servizio».

Il vicepresidente Matteo Mainas chiarisce: «Le cause di questo vuoto risiedono nelle regole stringenti che penalizzano chi, pur tra mille difficoltà, si propone per lavorare. La presenza degli ambulanti non è solo commercio: contribuisce in modo determinante a dare lustro all’evento facendo felici le famiglie e i bambini. Continuando così, prima o poi, ci si renderà conto di essere stati complici della definitiva scomparsa di quelle feste che per decenni hanno unito l’intera comunità».

Tra chi quest’anno ha scelto di non esserci c’è Stefano Todde, torronaio presente a Quartucciu da 35 anni. «A malincuore ho deciso di rinunciare. Mi sono sempre trovato bene con il paese, i comitati e i cittadini. Per me il problema principale non è nemmeno il suolo pubblico, ma l’orario che non ci permette di lavorare come abbiamo sempre fatto». Sulla stessa linea il fratello Mario Todde, anche lui torronaio: «Per tre giorni arriviamo a pagare circa 160 euro, mentre in altri paesi abbiamo pagato 80 euro per 11 giorni. Dopo tre anni di discussioni abbiamo deciso di andare altrove: non abbiamo più voglia di litigare con nessuno».

La richiesta degli operatori è poter proseguire l’attività fino a mezz’ora dopo la conclusione degli spettacoli e avere tariffe più sostenibili. Sul caso è intervenuto anche il Gruppo misto, formato da Paola Cocco e Franco Paderi: «Avevamo già preannunciato i problemi che ci sarebbero stati con l’aumento del suolo pubblico. Anche l’orario stabilito non permette ai commercianti di sostenere le spese a cui devono fare fronte».

La risposta

Il sindaco Pietro Pisu non ci sta: «Per i cinque stalli disponibili sono pervenute tre domande. Gli uffici hanno completato l’istruttoria e inviato gli avvisi di pagamento, le cui tariffe, contrariamente a quanto affermato, non hanno subito alcun aumento. Gli operatori hanno comunicato di non voler più partecipare. Non è stato imposto alcun vincolo o restrizione oraria specifica, solo il rispetto degli orari fissati dalla licenza di pubblico spettacolo e dalla legge. Spiace constatare che siano state divulgate notizie non vere, senza conoscere il reale lavoro e correttezza degli uffici comunali». Il rischio quindi è che a Quartucciu anche in futuro le feste restino senza ambulanti in attesa di una soluzione.



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