Festa Sarroch:  «Ma l’A3 sarà un altro mondo» 

Non serve nessun pizzicotto. Perché la festa andata in scena nel palazzetto di Via Giotto non è stata soltanto frutto di un dolce sogno. Il Sarroch, ieri, si è felicemente svegliato in A3. «Era un obiettivo che ci siamo posti nel 2012, quando siamo stati promossi dalla Serie C alla B2», racconta soddisfatto il presidente gialloblù, Mario Susini, «ci abbiamo lavorato tanto. Il risultato è arrivato grazie all’impegno corale di tante persone che hanno creduto in questo progetto. Non bisogna dimenticarlo. In particolare, dirigenti e sponsor. La città, poi, ci ha messo del suo».

Percorso vincente

Dopo le eliminazioni ai playoff delle stagioni 2017/2018 e 2020/2021, i successi ottenuti nel girone promozione contro il Letojanni e il Galatone hanno regalato al Sarroch una Serie A maschile che mancava in Sardegna da quindici anni. «Le esperienze passate ci hanno portato a raggiungere la maturità mostrata quest’anno», continua Susini, alla guida del club da quindici anni. «Abbiamo un roster completo, un allenatore, Marco Franchi, che è con noi da tre anni e dei dirigenti che hanno seguito passo dopo passo la costruzione della squadra. Voglio menzionare soprattutto Leila Lai, riuscita a ricercare nei giocatori quegli elementi necessari per completare al meglio il gruppo».

Stagione da record

Primo posto nel gruppo G con 26 vittorie in 26 gare, medaglia di bronzo in una Final Four di Coppa Italia di B mai raggiunta prima da una sarda e due successi per 3-1 nella post season. Numeri che riassumono la cavalcata di un Sarroch da record. «Una stagione del genere non era preventivabile», prosegue il numero uno della società nata nel 2005, «I ragazzi sono rimasti concentrati dalla prima all’ultima partita e si sono impegnati per uscire imbattuti da ogni sfida. La squadra è composta da 14 atleti che sono sempre stati pronti ad entrare in campo per dare il proprio contributo. Peccato per la Coppa Italia, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Raggiungere la A3, comunque, è stato difficile. Gli obiettivi futuri? Stiamo già lavorando alla nuova stagione. Sarà impegnativo e servirà l’aiuto di tutti, anche a livello economico. Parliamo di un altro mondo rispetto alla B ma vogliamo raggiungere presto la tranquillità necessaria per affrontare il campionato». La festa del Sarroch, intanto, continua. E la Sardegna del volley esulta insieme ai protagonisti gialloblù per un risultato da ricordare.