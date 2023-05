Festa sant’elena: è salvezza 

Lanusei 1

Sant’Elena 1

Lanusei (4-3-3) : Mastrangelo, Nicotera, Piroddi, Bellu, Loddo (38’ st Musso); Paulis (27’ st Novach), Carboni, Caredda; Mainardi, Orrù (23’ st Arras), Rako. In panchina Dessì, Di Gennaro, Meloni, Marci. Allenatore Masia.

Sant’Elena (4-3-3) : Tirelli, Delogu, Vignati, Porcu, Minerba; Mura (30’ st Floris), Pilleri, Rotaru; Littarru (46’ st Ruggeri), Ragatzu (36’ st Mancusi), Caboni (32’ st Sanna). In panchina Palumbo, Porta, Murru, Melis, Secci. Allenatore Piras.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 35’ Ragatzu; nella ripresa, 29’ Novach.

Note : ammoniti Tirelli, Minerba, Loddo, Delogu, Piroddi, Porcu; recupero 3’ pt-7’ st; spettatori 500.

Lanusei. Il Sant’Elena si salva e manda il Lanusei all’inferno. Al Lixius termina 1-1, quanto basta ai quartesi per fare festa. Gli ogliastrini incappano nella seconda retrocessione di fila: dopo l’addio alla Serie D, in cui hanno militato per sette, lunghi anni, ora i biancorossoverdi salutano pure l’Eccellenza.

Primo tempo

È il 7’, Caredda affonda sulla destra, taglia sull’altro versante dove irrompe Paulis che di testa inquadra lo specchio ben presidiato da Tirelli. Tre minuti dopo è il turno di Mainardi, il cui sinistro dal limite lambisce il palo. Brividi per il Lanusei quando, al 19’, il Sant’Elena segna ma a gioco ormai fermo (fuorigioco). Attacca di più il Lanusei, che cerca di scardinare la difesa ospite mordendo sulle corsie laterali. Ma al 35’ la doccia gelata per gli ogliastrini: punizione di Littarru per Pilleri, che di testa scarica per Caboni, il 10 mette la palla sul secondo palo dove irrompe Ragatzu che sovrasta Piroddi e porta in vantaggio i suoi.

La ripresa

Pochi secondi e il Sant’Elena beneficia di un angolo, sui cui sviluppi l’ex Vignati sfiora il raddoppio. Al 15’ il Lanusei rischi di capitolare, ma il tiro di Littarru s’infrange sulla traversa. Con la forza della disperazione i padroni di casa trovano il pari: lo segna, al 28’, Novach, in campo da 100 secondi, spingendo in rete una palla che danza davanti a Tirelli. Per il Lanusei ci sarebbe ancora il tempo per raggiungere la salvezza. A Carboni e compagni, dopo il 2-1 subito all’andata, serve un gol per restare a galla. L’undici di Masia attacca a testa bassa, ma il destino è segnato. Non bastano neppure 7 minuti di recupero per salvare la categoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata