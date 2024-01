festa santa Giusta, punito il bonorva 

Santa Giusta 2

Bonorva 0

Santa Giusta (4-2-3-1) : Parisi, Frau (29’ st Simbula), Tedesco (1’ st Piras), Caballero, Scanu, Fernandez, Pibiri, Dayawa (1’ st Laconi), Ruiz, Iesu, Tuveri. In panchina Pinna, Cau, Pavcic, Lo Cascio, Lutzu, Miscali. Allenatore Lampis.

Bonorva (3-5-2) : Olianas, Dettori, Fresu, Milone, Perez, Budroni, Viale, Acosta, Kabangu, Salazar, Ziani. In panchina Cossu, Angius, G. Sanna, F. Sanna, Porcu, Medas, Pittalis, Pitruzzello, Piu. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 26’ st Piras, 49’ st Pibiri.

Note : espulso Viale (Bonorva) al 38’ st. Ammoniti Frau, Piras, Pibiri, Tuveri, Perez, Acosta, Salazar. Recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 100.

Santa Giusta. Con due reti nella ripresa il Santa Giusta supera per 2 a 0 il Bonorva. Avvio di gara, ospiti pericolosi con Salazar in due occasioni, all’8’ e al 19’. Prima dell’intervallo, tra i padroni di casa, ci provano Ruiz e Pibiri, senza successo. Nella ripresa le reti. Al 26’ sblocca il risultato Piras, con un inserimento centrale concluso con un tiro di punta che si infila all’angolino sul palo alla sinistra di Olianas. Al 49’ il gol della sicurezza: ripartenza di Iesu finalizzata da Pibirio che a tu per tu col portiere non sbaglia.

