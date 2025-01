Festa san teodoro, sprofondo ferrini 

San Teodoro 2

Ferrini 1

San Teodoro (3-5-2) : Melis; Giagheddu, Mannoni, Pandiani; Mauro, Mastromarino, Gallo, S. Saggia, Di Nardo; Ruzzittu, Sanchez (45’ st A. Saggia). In panchina Deiana, Spano, Muzzu, Mulas, Pala, Brandino, Santoro, Carta. Allenatore Malu.

Ferrini (4-3-3) : De Luca; Zedda (43’ st Manca), Mancusi, Bonu, Montisci; Bile (21’ st Podda), Serra (11’ st Mele), Carboni; Dore (1’ st Piroddi), Camba, Serrau (4’ st Joao Mate). In panchina Matta, Manca, Podda, Corona, Carta Lecca. Allenatore Antinori.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo 2’ e 44’ Sanchez; nel secondo tempo 35’ Carboni.

Note : angoli 4-0; ammoniti Camba, Di Nardo, Gallo, Mancusi, Giagheddu; recupero 1’ pt – 5’ st.

SAN TEODORO. Tre punti d’oro in ottica salvezza per il San Teodoro. Termina 2 a 1 la sfida contro la Ferrini, attualmente ultima in classifica. La doppietta di Sanchez siglata in avvio e chiusura del primo tempo ha permesso ai galluresi di gestire con maggior fiducia il risultato nei secondi 45’. Nella ripresa esce la formazione di Antinori che con coraggio riesce nel tentativo di riaprire la gara, con un tiro cross velenoso di Carboni che trae in inganno Melis. Nel finale gli ospiti insistono alla ricerca del pareggio, senza però riuscire a trovare l’imbucata giusta. Termina così.

RIPRODUZIONE RISERVATA