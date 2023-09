Festa salva, ma solo per 900 spettatori 

La festa è salva. Dopo lo stop dei giorni scorsi per la mancanza di documentazione, ieri mattina la Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli ha dato l’ok alle iniziative in onore di Santa Maria di Cepola.

Non solo per il concerto di Marco Carta che ieri ha richiamato in piazza tante persone, ma anche per quello di Tonio Pani e i Nur previsto per oggi, per la tribute band dei Queen domani e per Alessandro Pili e il suo sindaco di Scraffingiu, che recupera lunedì la serata saltata mercoledì scorso.

La soluzione

Programma confermato quindi ma a patto che vengano rispettate le norme di sicurezza dettate ieri dalla commissione e valide per tutti e quattro gli appuntamenti: massimo 900 spettatori in piazza e Polizia locale pronta a chiudere viale Colombo nel caso di afflusso eccessivo. Se non saranno rispettate queste condizioni, la festa sarà subito bloccata. Per cui il Comitato ha dovuto munirsi di contapersone per regolare gli accessi. Tutti gli altri problemi sono stati invece risolti: dalle uscite di sicurezza, ai bagni per i disabili, al nuovo corpo fari. Così come sembra non destare preoccupazioni, almeno imminenti, il muro dell’ex distilleria Capra, da tempo a rischio crolli.

Tutto risolto insomma, come auspicato dal presidente del Comitato Natale Todde. Niente rinvio a fine settembre con la festa che, nell’ultimo giorno, va però a incrociarsi con le prime celebrazioni della patrona Sant’Elena come non era mai accaduto prima. Tutto è cominciato martedì quando per mancanza di autorizzazioni era stata spostata nel cortile della chiesa l’esibizione dei cantadoris. Poi mercoledì il no della commissione allo spettacolo di Alessandro Pili. Da lì si era pensato anche ad annullare la festa, poi invece il dietrofront, il nuovo progetto e l’epilogo positivo.

Il programma

Dopo il concerto di Marco Carta di ieri e la solenne processione con il simulacro di Maria Bambina che ha visto il consueto bagno di folla, si prosegue oggi alle 21 con Tradinnonvazione con Tonio Pani e i Nur. Domenica i Radio Queen sempre alle 21 e lunedì alle 21,30 il sindaco di Scraffigingius. Domenica 17 invece nel cortile della chiesa di Santa Maria alle 21 sarà recuperata la gara poetica campidanese con gli improvvisatori Fabiano Patteri, Luca Panna, Pierpaolo Falqui, Severino Monni e Gianmarco Zanda alla chitarra. Martedì 12 alle 19 ci sarà il cambio della bandiera dall’abitazione del presidente Natale Todde alla casa del nuovo presidente Cristian Boscu.

