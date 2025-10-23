Festa Plzen in casa Roma 

Roma 1

Viktoria Plzen 2

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Ziolkowski (30’ pt El Shaarawy), Mancini, Hermoso; Celik (22’ st Bailey), El Aynaoui, Koné (1’ st Pisilli), Wesley; Soulé (29’ st Ndicka), Dybala; Dovbyk (29’ st Ferguson). Allenatore Gasperini.

Viktoria Plzen (4-3-3) : Jedlicka; Paluska (23’ st Havel), Dweh, Jemelka (19’ st Markovic), Spacil (36' st Bello); Memic, Cerv, Souaré; Durosinmi, Ladra (19’ st Visinsky), Adu (36’ st Zeljkovic). Allenatore Hysky.

Arbitro : Meler (Turchia).

Reti : pt 20’ Adu, 23’ Souaré; st 9’ Dybala (rigore).

Note : ammoniti Wesley, Celik, Souaré, Spacil, Cerv, Mancini e Dweh.

Roma. Una notte da dimenticare. Gian Piero Gasperini aveva avvisato alla vigilia chiedendo di evitare presunzione e cali di concentrazione perché in gare come quelle con il Viktoria Plzen le insidie sono dietro l’angolo. E aveva ragione. I cechi espugnano l’Olimpico 2-1 condannando i giallorossi alla quarta sconfitta stagionale (tutte in casa), la seconda consecutiva dopo quella con l’Inter di sabato. E nemmeno la reazione del secondo tempo, col gol 200 in carriera di Dybala, è servita a rimontare. «Si poteva giocare meglio in attacco», il parere del tecnico.

La Roma resta a tre punti nel super girone e, nonostante la classifica stretta (l’ottavo posto è lontano tre lunghezze), deve vincere i prossimi impegni (Rangers in trasferta e Midtjylland in casa) per evitare i playoff. La partita è compromessa da un avvio horror. Si comincia e Hermoso per poco non regala ad Adu il gol dello 0-1, che arriva al 20’ proprio con Adu che sfrutta un’altra disattenzione difensiva, stavolta di Ziolkowski. Passano 2’ e il Viktoria Plzen raddoppia con Souaré da fuori area. L’uno-due costringe i giallorossi a cambiare: esce Ziolkowski per El Shaarawy, ma la reazione è timida e affidata alle giocate di Dybala e Wesley.

Nella ripresa resta in panchina Koné, infortunatosi alla caviglia sinistra. Al suo posto Pisilli che conquista il rigore con un colpo di testa che sbatte sul braccio largo di Jemelka. Dagli undici metri, dove nell’ultima partita in Europa con il Lille avevano fallito due volte Dovbyk e poi Soulé, si presenta Dybala che non sbaglia, trovando il gol numero 200 in carriera dopo un’astinenza di otto mesi complice l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. La Roma si illude di poter rimontare ma al triplice fischio esultano gli ospiti. La qualificazione è in salita.

