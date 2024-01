Festa per zia Maria Brundu: spegne le 104 candeline 

Straordinario traguardo quello raggiunto da zia Maria Brundu che ieri ha spento ben 104 candeline.

La signora Maria ha avuto nove figli, ha dieci nipoti e cinque pronipoti. Nella sua vita ha svolto prevalentemente lavori nelle campagne anche come raccoglitrice di rosmarino. Rimasta vedova nel 1978 ha tirato su la sua grande famiglia con le sue forze. La nonnina, oltre all’età, può vantare alcuni primati personali. Nel 1957 ebbe tre figli, due gemelli nati a gennaio e una bambina nata a dicembre. Inoltre la nonnina ha un fratello, Antonio, che ha 105 anni.

Ieri la festa in casa insieme ai familiari che la accudiscono amorevolmente. A farle visita e a portarle gli auguri dell’amministrazione e della comunità il sindaco Bruno Chillotti e l’assessora alla cultura Rita Melis con un mazzo di fiori. «Auguriamo a Maria di festeggiare tanti altri compleanni in salute», hanno detto gli amministratori. Una doppia veste quella di Chillotti in visita da primo cittadino e da genero dell’ultracentenaria.

Maria Brundu e il fratello sono due dei sette centenari di Perdasdefogu. Insieme a loro Bonino Lai (104), Vittorio Spanu (103), Federica Melis (102), Vittorio Lai (101) e Annunziata Stori (101).

