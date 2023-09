Festa per un anno di successi 

Un pomeriggio per fare festa. Il Windsurfing Club Cagliari ha tanti motivi per celebrare la stagione che si sta concludendo e alle 17 (al termine del Meeting Provinciale Fiv) radunerà nella sede di Marina Piccola gli atleti che quest’anno hanno conquistato un podio a livello nazionale o internazionale: sono 48, tra i quali 5 campioni mondiali, 4 europei e 4 italiani, nelle varie classi (Nacra 15, Open Skiff, Hobie Dragoon, Hobie Cat 16, Techno 293, IQ Foil, Windsurfer, Kitesurf e Wing Foil). In prima fila, l'olimpionica Marta Maggetti (oggi alle Fiamme Gialle) che ha permesso all’Italia di avere un rappresentante sull’IQfoil a Parigi ‘24. E poi Sofia Tomasoni (kite surf), Federico “Freddy” Pilloni, campione europeo IQfoil e bronzo agli International Games di Cadice, Angelina Medde, oro mondiale ed europeo Techno 293, Leonardo Vascellari e Noa Lisci primi ai mondiali Dragoon di Cesenatico. e il 2º assoluto ai campionati italiani Dragoon di Cagliari, Francesca Pedde e Samuele de la Ville campioni europei giovanili Hobie Cat 16 a Cesenatico. L’elenco è molto più lungo, come la festa del W.C. Cagliari, durata tutto l’anno.

