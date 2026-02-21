Festa per tziu Mario 

Siliqua festeggia un altro centenario, Mario Boi. Ha iniziato fin da giovanissimo la sua carriera lavorativa nella miniera di Orbai. Si è sposato all’età di 23 anni, con Irene Mura, che ne aveva 17, e ha avuto 6 figli prima di rimanere vedovo nel 2008. Attualmente ha 5 figli, 5 nipoti e 5 pronipoti.

Si è sempre mantenuto in forma camminando tutti i giorni, ma la sua grande passione è il mare. Ieri, nella sala del Montegranatico, è stato festeggiato dall’intero paese e dall’amministrazione comunale. (a. cu.)

