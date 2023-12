Festa per tre pensionati speciali: medico, luogotenente e brigadiere 

Negli ultimi decenni hanno curato, vigilato e protetto Gonnosfanadiga e ieri il paese intero ha voluto salutarli con una cerimonia organizzata dal Comune. Nella sala del centro analisi della zona industriale, il luogotenente Fabrizio Pintus, il brigadiere Gianfranco Zedda e il medico Giuseppe Ronchi – tutti in pensione alla fine del 2023 – sono stati protagonisti della festa con tanto di brindisi, ringraziamenti reciproci e la consegna di una targa per ricordare gli anni trascorsi insieme.

A fare gli onori di casa, la vice sindaca Gabriella Mallica e la consigliera Monia Casti che hanno introdotto ai presenti – la sala era piena – i tre ospiti d’onore, raccontando che tutti e tre erano andati ben oltre i doveri imposti dal proprio ruolo e che ogni giorno si erano spesi per il bene della comunità con un impegno e una devozione meritevole di un riconoscimento. Il luogotenente Pintus, 37 anni di carriera di cui 24 trascorsi a Gonnosfanadiga, Giuseppe Ronchi, medico di famiglia e allergologo dal 1981 in paese, e il brigadiere Zedda che nel piccolo centro ai piedi del Linas ha lavorato per più di 22 anni, hanno lasciato il segno. Loro, commossi, hanno ricevuto la targa e ringraziato il paese che li ha accompagnati nella costruzione della carriera, della vita professionale ma in cui hanno anche creato rapporti personali che si sono consolidati in questi anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA