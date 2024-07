Festa per Sant’Antioco e Santa Mariedda 

Senorbì si veste a festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda. Il Comitato classe 1974 presieduto da Danilo Schirru propone un ricchissimo programma di appuntamenti civili e religiosi. Oggi, alle 19 la messa celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì; alle 22 spettacolo pirotecnico, alle 22,30 l’atteso concerto di Noemi in Piazza Italia.

Domani alle 22,30 in Piazza Italia il concerto dei Riff Raff; sabato alle 22,30 il concerto dei Disizu organizzato in collaborazione con la Pro loco di Senorbì; domenica alle 19 la messa in parrocchia e la processione con il simulacro di Santa Mariedda accompagnato dalla chiesa di Santa Barbara alla chiesetta campestre di Santa Maria della Neve; alle 22 in Piazza Italia lo spettacolo “Risate Sonore” con Alessandro Pili e Benito Urgu.

Lunedì alle 22,30 il concerto dei Modena City Rambles; martedì alle 18 animazione con Lets’Rox, Stella De Muro, Gruppo Cre Grest oratorio Santa Barbara & Friends; alle 22 estrazione dei biglietti della lotteria. I ragazzi del Comitato hanno voluto ricordare i loro coetanei di Senorbì che non ci sono più: Andrea Schirru e Tamango Erriu.

Tanti emigrati faranno ritorno in paese per l’occasione e in tanti fedeli arriveranno dagli altri centro della Trexenta. (sev. sir.)

