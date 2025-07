Festa per Santa Vitalia, una questua da record 

È record per il nuovo “Comitato Santa Vitalia” che nella sola prima giornata di questua ha raggiunto i 25mila euro raccolti, per i festeggiamenti della compatrona di Serrenti. Negli ultimi anni la cifra si era attestata attorno ai 22mila euro, ma domenica scorsa si è andati ben oltre le aspettative, un chiaro segnale di fiducia da parte della popolazione. «La risposta della comunità è stata commovente e sorprendente – dice il presidente del Comitato Daniele Pasci – nonostante il caldo e la tentazione di una giornata al mare, la partecipazione è stata sentita».

La raccolta fondi che viene fatta di casa in casa, infatti, costituisce una corposa fetta dei finanziamenti che permettono di nutrire il programma della festa più attesa del paese. Oltre al Comitato organizzatore, un centinaio di persone si sono ritrovate nel sottopalco del piazzale di Santa Vitalia: i membri della Pro Loco, del Comitato San Giacomo e Sant’Anna, della Giunta comunale, delle associazioni del territorio e numerosi cittadini. Qui si è svolto l’allestimento dei tradizionali “carri” benedetti dal parroco don Alberto Peddis. Prima della partenza “Su Murzu”, la tipica colazione frugale, poi dalle 8 in punto, circa 60 volontari distribuiti a bordo degli otto carri, hanno percorso le vie del paese per raccogliere casa per casa il contributo della popolazione. La giornata si è conclusa con un pranzo di ringraziamento. (is. mu.)

