Settimo.
01 settembre 2025 alle 00:35

Festa per San Pietro, processione fino alla chiesa campestre 

Settimo in festa per il patrono San Pietro. Una giornata, quella di ieri, soprattutto di fede: la parte religiosa della sagra si è svolta nella chiesetta di campagna immersa fra i pini e gli ulivi, con la processione in serata che ha accompagnato il ritorno del Santo nella chiesa patronale.

La festa è iniziata con la processione in campagna attorno alla splendida chiesetta col simulacro di San Pietro, il suono delle launeddas e della fisarmonica di Mario ed Emilio Aledda, gli stendardi delle sagre paesane con i Comitati. Poi la messa sotto gli alberi celebrata dal parroco don Giuseppe Orrù.

In serata l’ingresso in paese della banda musicale di Sinnai, la messa nella chiesetta e la nuova processione, col ritorno di San Pietro alla parrocchia.

Presenti la banda musicale Giuseppe Verdi di Sinnai, i gruppi folk di Settimo: della Pro Loco, "Parcu culturali cantadoris", Nuraghe, Santa Lucia, "S'Acqua is dolus" e diverse associazioni religiose. In serata poi musica con “i Combricola”.

Oggi alle 19 la messa in parrocchia, alle 22 i fuochi artificiali cui seguirà lo spettacolo musicale con i Tazenda. Domani, martedì, alle 22 ancora uno spettacolo musicale, "Puzzle" col cabarettista Giuseppe Masia. (ant. ser.)

